В Алтайском крае родители "сломали" сайт для бронирования путевок в детские лагеря

1 апреля начался прием заявок на детский летний отдых

01 апреля 2026, 13:10, ИА Амител

1 апреля в Алтайском крае открылась запись детей на отдых в загородные лагеря, однако с самого начала возникли технические сложности: около 08:00 сайт для бронирования путевок стал недоступен, пишет "Толк".

Причиной сбоя, вероятно, стал резкий наплыв посетителей — нагрузка на ресурс оказалась слишком высокой. В течение примерно часа главная страница выдавала ошибку "504", после чего страницы начали прогружаться, но возможность забронировать путевку по‑прежнему отсутствовала.

На тот момент не было информации о том, когда доступ к сайту полностью восстановится. К 10:00, то есть спустя два часа после начала неполадок, работа сайта бронирования путевок была полностью восстановлена.

В этом году средняя стоимость путевки на смену продолжительностью 14 дней составляет 31,4 тысячи рублей. На организацию детского отдыха в загородных лагерях власти Алтайского края выделили более 500 млн рублей.