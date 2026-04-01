В Алтайском крае родители "сломали" сайт для бронирования путевок в детские лагеря
1 апреля начался прием заявок на детский летний отдых
01 апреля 2026, 13:10, ИА Амител
1 апреля в Алтайском крае открылась запись детей на отдых в загородные лагеря, однако с самого начала возникли технические сложности: около 08:00 сайт для бронирования путевок стал недоступен, пишет "Толк".
Причиной сбоя, вероятно, стал резкий наплыв посетителей — нагрузка на ресурс оказалась слишком высокой. В течение примерно часа главная страница выдавала ошибку "504", после чего страницы начали прогружаться, но возможность забронировать путевку по‑прежнему отсутствовала.
На тот момент не было информации о том, когда доступ к сайту полностью восстановится. К 10:00, то есть спустя два часа после начала неполадок, работа сайта бронирования путевок была полностью восстановлена.
В этом году средняя стоимость путевки на смену продолжительностью 14 дней составляет 31,4 тысячи рублей. На организацию детского отдыха в загородных лагерях власти Алтайского края выделили более 500 млн рублей.
13:11:46 01-04-2026
Ага, родители виноваты. Позорники!
15:03:11 01-04-2026
гость (13:11:46 01-04-2026) Ага, родители виноваты. Позорники!... Это не родители, это рукожопые писатели сайта виноваты. Недоучки, блин..
13:15:56 01-04-2026
на родители "сломали" а Веб-мастер накосячил
13:28:56 01-04-2026
Странно, ведь у нас детских летних лагерей в избытке, что родители ломанулись бронировать места в них.
13:47:33 01-04-2026
40,1 вышло
13:56:00 01-04-2026
Ой все... То есть сделанный кривыми руками на коленке сайт лег, как только туда стало заходить больше одного человека) Но виноваты, конечно, не криворучки, а те, кто зашел на сайт. Хотя о чем это я, мы вон уже и в повышении цен тоже виноваты, жрем как не в себя, поэтому они и растут.
16:45:17 01-04-2026
Гость (13:56:00 01-04-2026) Ой все... То есть сделанный кривыми руками на коленке сайт л... если такой сырой сайт можно спокойно взломать и записать кого нужно и куда нужно