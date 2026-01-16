Госдума поддержала инициативу из Алтайского края о мобильных аптеках для отдаленных сел

Это позволит обеспечить лекарствами жителей территорий, где нет аптек и ФАПов

16 января 2026, 18:00, ИА Амител

Лекарства / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В российских регионах планируют организовать передвижные аптечные пункты, чтобы доставлять лекарства в отдаленные и малолюдные села, где нет аптек и ФАПов. Изначально с инициативой выступили в Алтайском крае. А 13 января законопроект одобрила в первом чтении Государственная Дума – это стало одним из первых решений нижней палаты парламента в новом году.

От идеи до реализации

Идею о мобильных аптеках на федеральной площадке еще в 2017 году впервые выдвинул единоросс Артем Сафонов – тогда он возглавлял Молодежный парламент Алтайского края, а сейчас входит в комитет Алтайского краевого Законодательного собрания по здравоохранению. Концепцию поддержала Палата молодых законодателей при Совете Федерации.

Суть инициативы – наладить обеспечение препаратами жителей труднодоступных и малонаселенных сел, где отсутствуют и аптеки, и фельдшерско-акушерские пункты. Предполагается, что одна мобильная аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов.

Из 83 тысяч аптек, работающих в стране, лишь около 14% находятся в труднодоступных районах, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как это будет работать

Пилотный формат планируют запустить 1 июня в ряде регионов, он продолжится до 1 июня 2029 года. Если эксперимент покажет результат, практику распространят повсеместно.

В передвижных точках будут работать фармацевты. К лекарствам предъявят те же требования, что и в стационарных аптеках – по качеству, эффективности и безопасности. При этом препараты с наркотическими и психотропными веществами в мобильных аптеках продавать не будут.

«В случае принятия соответствующих решений лекарства станут доступнее 100 тысячам жителей 532 сел Алтайского края. Считаю, что это будет способствовать укреплению здоровья сельских жителей, что, в свою очередь, положительно скажется на социальной стабильности и благополучии общества», – пояснил суть идеи Артем Сафонов.