Иран готовится к отключению от глобального интернета

Власти намерены создать в стране закрытую национальную интернет-сеть

14 января 2026, 16:57, ИА Амител

По информации британской газеты The Guardian, Иран начал подготовку к отключению от глобального интернета. Власти страны планируют создать закрытую национальную интернет‑сеть.

Первым шагом к этому стало внедрение "белого списка" сайтов, куда вошли внутренние поисковые системы, национальные карты и мессенджеры, а также государственный стриминговый сервис – он публикует исключительно контент, одобренный властями.

Иранский эксперт по цифровым правам Амир Рашиди сообщил, что уже функционирует "скелетная версия" внутреннего интернета, которая, по его оценке, значительно более ограничена, чем даже китайская модель. Сеть управляется правительством и практически не связана с внешним миром.

Эксперты предупреждают, если проект реализуют в полном объеме, привычный для граждан интернет в Иране может исчезнуть навсегда. Издание подчеркивает, что решение созрело на фоне массовых протестов, вспыхнувших в конце декабря 2025 года из‑за девальвации национальной валюты.

Манифестации сопровождались столкновениями с полицией, нападениями на административные здания и временными ограничениями доступа к интернету по всей стране.

При этом протестующие находят способы подключиться к мировому интернету – в частности, используя спутниковую систему Starlink, принадлежащую американскому предпринимателю Илону Маску.

На этом фоне американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы вмешаться, если иранские власти начнут применять силу против демонстрантов.

13 января он призвал граждан США и союзных государств покинуть территорию Ирана, отменил все запланированные встречи с официальными лицами республики, а также обратился к участникам протестов с призывом захватывать органы власти, пообещав поддержку Вашингтона.

В ответ верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал главу Белого дома заняться делами собственной страны. Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что беспорядки спровоцированы "иностранными элементами", но ситуация находится под полным контролем. Совбез Ирана прямо обвинил в организации протестов США и Израиль.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Россия решительно осуждает подрывное внешнее вмешательство во внутренние дела Исламской Республики, и подчеркнула, что угрозы США нанести по Ирану новые удары категорически недопустимы.