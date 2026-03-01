Иранские обстрелы не дают жителям Тель-Авива выйти из бомбоубежищ

Под обстрелами находятся жилые районы

01 марта 2026, 13:36, ИА Амител

Утро воскресенья в Израиле началось с новой волны иранских ракетных ударов. В Тель-Авиве уже более часа люди не могут покинуть бомбоубежища — система оповещения включает воздушную тревогу с интервалом в несколько минут, пишет РИА Новости.

По словам очевидцев, сирены звучат практически без перерыва, а над городом регулярно слышны глухие хлопки и взрывы — это работает система противовоздушной обороны. Небо над Тель-Авивом периодически озаряется вспышками перехватов.

Согласно данным израильской службы оповещения, тревожные сигналы срабатывают не только в самом городе, но и в сотнях населенных пунктов центральной части страны. Под обстрелами находятся жилые районы, из-за чего власти призывают жителей строго соблюдать инструкции службы тыла.

Информации о новых пострадавших к этому часу не поступало. Экстренные службы продолжают работу в режиме повышенной готовности, ситуация остается напряженной.

Утром 28 февраля Израиль предпринял упреждающий удар по целям на территории Ирана. Тем временем президент США Дональд Трамп подтвердил начало широкомасштабной военной операции против Ирана, заявив о намерении предотвратить получение этой страной ядерного оружия.