Удар Израиля по Ирану привел к гибели 40 детей в начальной школе для девочек

Масштабы разрушений оказались критическими

01 марта 2026, 11:32, ИА Амител

Удар по гражданской инфраструктуре в Иране привел к массовой гибели детей. Во время атаки Израиля ракета попала в здание начальной школы для девочек в городе Минаб на юге страны. Под завалами оказались ученицы младших классов, которые в момент удара находились на занятиях, пишет vestikavkaza.ru.

Речь идет о школе "Шаджаре Тайебе", расположенной в провинции Хормозган на побережье Ормузского пролива. По данным иранского агентства Mehr, на месте сразу начали разбор завалов и поисково-спасательные работы, однако масштабы разрушений оказались критическими.

К настоящему времени подтверждена гибель 40 детей, еще 48 получили ранения различной степени тяжести. Всем погибшим и пострадавшим было меньше десяти лет. Часть детей оказалась зажата под обломками здания.

«Число погибших в результате удара Израиля по начальной школе для девочек в городе Минаб растет и по состоянию на 14:45 достигло 40 человек, еще 48 получили ранения», — приводит РИА Новости сообщение агентства Mehr.

Информация уточняется, число жертв может измениться по мере завершения спасательной операции.

Утром 28 февраля Израиль предпринял упреждающий удар по целям на территории Ирана. Тем временем президент США Дональд Трамп подтвердил начало широкомасштабной военной операции против Ирана, заявив о намерении предотвратить получение этой страной ядерного оружия.