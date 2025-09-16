НОВОСТИОбщество

Ирина Круг зарегистрировала товарный знак "Михаил Круг" для продуктов и напитков

Право на использование бренда "Михаил Круг" действует до 16 февраля 2034 года

16 сентября 2025, 19:30, ИА Амител

Певец Михаил круг / Кадр из видео
Певец Михаил круг / Кадр из видео

Вдова певца Михаила Круга, Ирина Круг, официально зарегистрировала товарный знак с именем покойного артиста, сообщает ТАСС.

Согласно данным Роспатента, право на использование бренда "Михаил Круг" действует до 16 февраля 2034 года и распространяется на пять категорий товаров, включая мясные и молочные продукты, кофе, чай, кондитерские изделия, пиво, безалкогольные напитки, минеральную воду, а также табачные изделия.

Ирина Круг уже владела правами на товарный знак "Михаил Круг" для распространения музыкальной продукции.

Михаил Круг, один из самых известных исполнителей в жанре шансон, был убит в своем доме в Твери в июле 2002 года. Его песни "Владимирский централ", "Жиган-лимон" и другие стали классикой русского шансона.

Комментарии

Avatar Picture
Шинник

20:17:46 16-09-2025

ну хз вообще зачем она это сделала...
и кто будет покупать чай или пиво "Михаил Круг"

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:40:45 16-09-2025

Шинник (20:17:46 16-09-2025) ну хз вообще зачем она это сделала...и кто будет покупа... Владимирский централ например.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

00:36:55 17-09-2025

Официанткой работала, когда познакомилась с Кругом, потому и ассортимент кабацкий.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:40:58 17-09-2025

монетизация. давно пора.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ass-ортимент бренда:

14:38:28 17-09-2025

Набор мебели "Два стула": один с пиками, другой с другими причиндалами.
Настольные игры для взрослых: " В круг, или по кругу".
Вентилятор бытовой "Ветер северный"
Набор медицинских инструментов для окулиста-проктолога: "Вилка или смазка".

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:59 18-09-2025

ass-ортимент бренда: (14:38:28 17-09-2025) Набор мебели "Два стула": один с пиками, другой с другими пр... Набор инструментов лучше назвать "Вилкой в глаз...""

  0 Нравится
Ответить
