Ирина Круг зарегистрировала товарный знак "Михаил Круг" для продуктов и напитков

16 сентября 2025, 19:30, ИА Амител

Певец Михаил круг / Кадр из видео

Вдова певца Михаила Круга, Ирина Круг, официально зарегистрировала товарный знак с именем покойного артиста, сообщает ТАСС.

Согласно данным Роспатента, право на использование бренда "Михаил Круг" действует до 16 февраля 2034 года и распространяется на пять категорий товаров, включая мясные и молочные продукты, кофе, чай, кондитерские изделия, пиво, безалкогольные напитки, минеральную воду, а также табачные изделия.

Ирина Круг уже владела правами на товарный знак "Михаил Круг" для распространения музыкальной продукции.

Михаил Круг, один из самых известных исполнителей в жанре шансон, был убит в своем доме в Твери в июле 2002 года. Его песни "Владимирский централ", "Жиган-лимон" и другие стали классикой русского шансона.