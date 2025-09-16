Ирина Круг зарегистрировала товарный знак "Михаил Круг" для продуктов и напитков
Право на использование бренда "Михаил Круг" действует до 16 февраля 2034 года
16 сентября 2025, 19:30, ИА Амител
Вдова певца Михаила Круга, Ирина Круг, официально зарегистрировала товарный знак с именем покойного артиста, сообщает ТАСС.
Согласно данным Роспатента, право на использование бренда "Михаил Круг" действует до 16 февраля 2034 года и распространяется на пять категорий товаров, включая мясные и молочные продукты, кофе, чай, кондитерские изделия, пиво, безалкогольные напитки, минеральную воду, а также табачные изделия.
Ирина Круг уже владела правами на товарный знак "Михаил Круг" для распространения музыкальной продукции.
Михаил Круг, один из самых известных исполнителей в жанре шансон, был убит в своем доме в Твери в июле 2002 года. Его песни "Владимирский централ", "Жиган-лимон" и другие стали классикой русского шансона.
20:17:46 16-09-2025
ну хз вообще зачем она это сделала...
и кто будет покупать чай или пиво "Михаил Круг"
22:40:45 16-09-2025
Шинник (20:17:46 16-09-2025) ну хз вообще зачем она это сделала...и кто будет покупа... Владимирский централ например.
00:36:55 17-09-2025
Официанткой работала, когда познакомилась с Кругом, потому и ассортимент кабацкий.
09:40:58 17-09-2025
монетизация. давно пора.
14:38:28 17-09-2025
Набор мебели "Два стула": один с пиками, другой с другими причиндалами.
Настольные игры для взрослых: " В круг, или по кругу".
Вентилятор бытовой "Ветер северный"
Набор медицинских инструментов для окулиста-проктолога: "Вилка или смазка".
10:42:59 18-09-2025
ass-ортимент бренда: (14:38:28 17-09-2025) Набор мебели "Два стула": один с пиками, другой с другими пр... Набор инструментов лучше назвать "Вилкой в глаз...""