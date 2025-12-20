Из-за пьяной зрительницы во время фаер-шоу заживо сгорел артист в Петербурге
Женщина пнула канистру с керосином во время выступления
20 декабря 2025, 13:02, ИА Амител
В результате инцидента во время огненного представления в Санкт-Петербурге уличный артист получил серьезные травмы, затронувшие половину поверхности тела.
Как сообщает "База", на улице Большая Морская нетрезвая женщина из числа зрителей приблизилась к площадке, где шло выступление, и ударила ногой по емкости с керосином в тот момент, когда артист демонстрировал трюки с горящими факелами.
Разлившийся керосин моментально воспламенился, что привело к возгоранию одежды 27-летнего исполнителя. Огонь стремительно распространился по его телу. До приезда скорой помощи свидетели происшествия оказывали первую помощь пострадавшему.
Артист был оперативно доставлен в больницу. Медики диагностировали ожоги лица, конечностей и грудной клетки, охватывающие примерно 50% тела. Значительная часть повреждений является неглубокой, однако в перспективе может потребоваться операция по пересадке кожи. В настоящее время пострадавший находится под наблюдением врачей в реанимационном отделении.
Женщина, спровоцировавшая инцидент, была задержана непосредственно на месте событий и доставлена в полицейский участок.
13:12:05 20-12-2025
В заголовке бензин, в статье- керосин.
14:28:13 20-12-2025
ДМВ (13:12:05 20-12-2025) В заголовке бензин, в статье- керосин.... и заголовке СГОРЕЛ, а по факту обгорел или загорелся (сгорел это насмерть)
14:14:16 20-12-2025
Пьяная баба это катастрофа.
16:26:44 20-12-2025
Емкости с керосинами надо держать закрытыми!
18:19:00 20-12-2025
Ну да, а пьяный мужик это подарок судьбы.
10:56:33 21-12-2025
Дебилка, привыкла ногами махать по делу и без, надо было остатки на неё вылить, может что-то и дошло бы, хотя доходить не до чего, полное отсутствие серого вещества....
12:29:18 21-12-2025
Гость (10:56:33 21-12-2025) Дебилка, привыкла ногами махать по делу и без, надо было ост... баба!
13:11:51 21-12-2025
А мужик-придурок в толпе канистру не закрывает, ну, мужик же - ума палата.