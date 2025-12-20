Из-за пьяной зрительницы во время фаер-шоу заживо сгорел артист в Петербурге

Женщина пнула канистру с керосином во время выступления

20 декабря 2025, 13:02, ИА Амител

В результате инцидента во время огненного представления в Санкт-Петербурге уличный артист получил серьезные травмы, затронувшие половину поверхности тела.

Как сообщает "База", на улице Большая Морская нетрезвая женщина из числа зрителей приблизилась к площадке, где шло выступление, и ударила ногой по емкости с керосином в тот момент, когда артист демонстрировал трюки с горящими факелами.

Разлившийся керосин моментально воспламенился, что привело к возгоранию одежды 27-летнего исполнителя. Огонь стремительно распространился по его телу. До приезда скорой помощи свидетели происшествия оказывали первую помощь пострадавшему.

Артист был оперативно доставлен в больницу. Медики диагностировали ожоги лица, конечностей и грудной клетки, охватывающие примерно 50% тела. Значительная часть повреждений является неглубокой, однако в перспективе может потребоваться операция по пересадке кожи. В настоящее время пострадавший находится под наблюдением врачей в реанимационном отделении.

Женщина, спровоцировавшая инцидент, была задержана непосредственно на месте событий и доставлена в полицейский участок.