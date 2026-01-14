Из-за снегопадов россияне начали массово скупать лопаты
Спрос по России в среднем вырос на 790%
14 января 2026, 15:35, ИА Амител
В ряде российских областей первая трудовая неделя текущего года ознаменовалась интенсивными снегопадами. Сложные метеоусловия негативно отразились на функционировании наземного сообщения, служб доставки и авиаузлов в различных населенных пунктах.
Как отметили специалисты аналитической группы "Чек Индекс", интенсивные осадки спровоцировали значительное увеличение спроса на оборудование для уборки снега. В течение первых дней января зафиксирован взрывной рост, а именно на 790% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в количестве реализованных лопат для расчистки снега.
Свыше половины всех покупок снегоуборочного инвентаря было совершено в Москве и Московской области.
15:58:53 14-01-2026
Я из-за снегопадов массово скупал водку и сидел дома.
18:51:43 14-01-2026
ну вот и выровнялись продажи, а то рыдали что падали всю зиму от бесснежья на 70 проц