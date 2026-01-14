НОВОСТИОбщество

Из-за снегопадов россияне начали массово скупать лопаты

Спрос по России в среднем вырос на 790%

14 января 2026, 15:35, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле / Фото: amic.ru
Уборка снега в Барнауле / Фото: amic.ru

В ряде российских областей первая трудовая неделя текущего года ознаменовалась интенсивными снегопадами. Сложные метеоусловия негативно отразились на функционировании наземного сообщения, служб доставки и авиаузлов в различных населенных пунктах.

Как отметили специалисты аналитической группы "Чек Индекс", интенсивные осадки спровоцировали значительное увеличение спроса на оборудование для уборки снега. В течение первых дней января зафиксирован взрывной рост, а именно на 790% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в количестве реализованных лопат для расчистки снега.

Свыше половины всех покупок снегоуборочного инвентаря было совершено в Москве и Московской области.

Горнолыжный курорт Шерегеш / Фото: amic.ru

"Завалило снегом". Белокуриха и Шерегеш готовы переманивать клиентов с бесснежных курортов

Сибирская здравница – Белокуриха – два прошлых года обилием снега на трассах не радовала, но в этом сезоне осадков достаточно
НОВОСТИТуризм

Уборка снега

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

15:58:53 14-01-2026

Я из-за снегопадов массово скупал водку и сидел дома.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:51:43 14-01-2026

ну вот и выровнялись продажи, а то рыдали что падали всю зиму от бесснежья на 70 проц

  -10 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров