Известного по соцсетям кондуктора с Алтая наградил губернатор региона

Вера Кириллова прославилась благодаря видеороликам с благодарностью за ее отношение к пассажирам

17 января 2026, 16:50, ИА Амител

Кондуктор Вера Кириллова / Фото: администрация Барнаула
Губернатор края Виктор Томенко издал указ о вручении благодарности Вере Кирилловой, кондуктору трамвайного депо № 1, за долгий и добросовестный труд, а также высокий уровень профессионализма.

Вера Николаевна приобрела известность в регионе и по всей стране благодаря видеороликам, распространяемым в социальных сетях, где жители Барнаула делились положительными отзывами о доброжелательности кондуктора и ее способности поднимать настроение пассажирам. Эти истории сделали ее популярной в городе.

Каждый день в трамвае, где работает Вера Николаевна, проезжают тысячи людей, и к каждому она проявляет индивидуальный подход, поднимает их настроение: читает стихи, исполняет песни, а с некоторыми просто обменивается теплыми пожеланиями.

«Я благодарна губернатору, правительству края, пассажирам и коллегам за внимание и эту награду. Я счастлива быть в составе большого коллектива "Горэлектротранса". Жаль, что не пришла сюда раньше, боялась. Оказалось, что это мое настоящее дело», – говорит кондуктор, выражая свою признательность.

Барнаул Алтайский край награды

Комментарии 6

Avatar Picture
Шинник

17:16:34 17-01-2026

ну молодец ...
жду наших рабочих в числе награждаемых !

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:34:09 17-01-2026

счастливый билетик!! обожаем

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алик

00:35:06 18-01-2026

Ездил на ее маршруте. Приятная, очень тактичная. Юмор классный!!!

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:50:06 18-01-2026

На трамваях в Центральном районе езжу 30 лет как попал в Барнаул. Ну что сказать. Награда нашла героя. Очень хороший, добрый и жизнерадостный человек она. Побольше бы таких.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
вот так.

12:03:13 18-01-2026

Подарок бы ей, не только благодарность. А благодарность губернатору.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:51:56 18-01-2026

Кто минусует то? Бугаи-перевозчики-частники, которых отчитали за многочисленные нарушения всего и вся - аж смешно? Наградили простого человека за труд и хорошее отношение к своей работе. Что не так то?

  -7 Нравится
Ответить
