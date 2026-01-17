Известного по соцсетям кондуктора с Алтая наградил губернатор региона
Вера Кириллова прославилась благодаря видеороликам с благодарностью за ее отношение к пассажирам
17 января 2026, 16:50, ИА Амител
Губернатор края Виктор Томенко издал указ о вручении благодарности Вере Кирилловой, кондуктору трамвайного депо № 1, за долгий и добросовестный труд, а также высокий уровень профессионализма.
Вера Николаевна приобрела известность в регионе и по всей стране благодаря видеороликам, распространяемым в социальных сетях, где жители Барнаула делились положительными отзывами о доброжелательности кондуктора и ее способности поднимать настроение пассажирам. Эти истории сделали ее популярной в городе.
Каждый день в трамвае, где работает Вера Николаевна, проезжают тысячи людей, и к каждому она проявляет индивидуальный подход, поднимает их настроение: читает стихи, исполняет песни, а с некоторыми просто обменивается теплыми пожеланиями.
«Я благодарна губернатору, правительству края, пассажирам и коллегам за внимание и эту награду. Я счастлива быть в составе большого коллектива "Горэлектротранса". Жаль, что не пришла сюда раньше, боялась. Оказалось, что это мое настоящее дело», – говорит кондуктор, выражая свою признательность.
17:16:34 17-01-2026
ну молодец ...
жду наших рабочих в числе награждаемых !
19:34:09 17-01-2026
счастливый билетик!! обожаем
00:35:06 18-01-2026
Ездил на ее маршруте. Приятная, очень тактичная. Юмор классный!!!
00:50:06 18-01-2026
На трамваях в Центральном районе езжу 30 лет как попал в Барнаул. Ну что сказать. Награда нашла героя. Очень хороший, добрый и жизнерадостный человек она. Побольше бы таких.
12:03:13 18-01-2026
Подарок бы ей, не только благодарность. А благодарность губернатору.
16:51:56 18-01-2026
Кто минусует то? Бугаи-перевозчики-частники, которых отчитали за многочисленные нарушения всего и вся - аж смешно? Наградили простого человека за труд и хорошее отношение к своей работе. Что не так то?