Известного по соцсетям кондуктора с Алтая наградил губернатор региона

Вера Кириллова прославилась благодаря видеороликам с благодарностью за ее отношение к пассажирам

17 января 2026, 16:50, ИА Амител

Кондуктор Вера Кириллова / Фото: администрация Барнаула

Губернатор края Виктор Томенко издал указ о вручении благодарности Вере Кирилловой, кондуктору трамвайного депо № 1, за долгий и добросовестный труд, а также высокий уровень профессионализма.

Вера Николаевна приобрела известность в регионе и по всей стране благодаря видеороликам, распространяемым в социальных сетях, где жители Барнаула делились положительными отзывами о доброжелательности кондуктора и ее способности поднимать настроение пассажирам. Эти истории сделали ее популярной в городе.

Каждый день в трамвае, где работает Вера Николаевна, проезжают тысячи людей, и к каждому она проявляет индивидуальный подход, поднимает их настроение: читает стихи, исполняет песни, а с некоторыми просто обменивается теплыми пожеланиями.