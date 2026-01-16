Международный женский день в этом году выпадает на воскресенье

16 января 2026, 15:05, ИА Амител

Цветы / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

Международный женский день – государственный праздник, по случаю которого власти ежегодно объявляют официальный выходной. Согласно производственному календарю на 2026 год, в честь торжественной даты нас ждут несколько свободных дней подряд.

О том, как мы будем отдыхать на 8 Марта и когда нужно выходить на работу, – в материале amic.ru.

1 Сколько дней мы отдыхаем на 8 Марта в 2026 году? Отдыхать по случаю Международного женского дня мы будем с 7 по 9 марта. Отметим, что 7 и 8 марта в 2026-м выпадают на субботу и воскресенье – это стандартные дни отдыха у тех, кто трудится на пятидневке. Поэтому Минтруд добавил в производственный календарь еще один выходной – понедельник, 9 марта. Соответственно, в честь праздника у нас будет три свободных дня подряд.

2 А когда нужно выходить на работу после Международного женского дня? Выходить на работу после трехдневных выходных нужно во вторник, 10 марта 2026 года.

3 Будет ли пятница, 6 марта, сокращенным рабочим днем? Нет, уйти с работы пораньше не получится. Дело в том, что на час сокращают лишь предпраздничные дни, которые идут непосредственно перед датой торжества. А пятница, 6 марта, под эти условия не подходит. Потому мы будем трудиться по стандартному графику.

4 А как мы будет отдыхать на 23 Февраля? В честь Дня защитника Отечества мы тоже отдохнем три дня. Выходные продлятся с субботы, 21 февраля, по понедельник, 23 февраля.