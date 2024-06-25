Как сэкономить два рубля с каждого литра топлива на АЗС "Газпромнефть"?

Всего-то нужно заправиться и выпить вкусного кофе

25 июня 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KNUir

Заправка. Автомобиль / Фото предоставлено пресс-службой сети АЗС "Газпромнефть"

С 24 июня по 11 августа 2024 года на АЗС сети "Газпромнефть" при заправке от 30 литров и покупке кофе скидка на топливо составит два рубля с каждого литра.

В числе напитков, участвующих в акции, – популярные капучино, американо, латте, а также мокко на темном и белом шоколаде, флэт уайт, горячий шоколад, ристретто, эспрессо и напитки на растительном молоке.

Предложение действует на АЗС по всей России. Подробности можно узнать на сайте gpnbonus. ru .

Выбрать ближайшую станцию, а также пользоваться другими сервисами поможет мобильное приложение "АЗС Газпромнефть", которое доступно для iOS* и для Android* в Huawei AppGallery* и RuStore*, а также Samsung Galaxy Store*.

* iOS ("АйОС"); Android ("Андроид"); Huawei AppGallery ("Хуавей АппДжэлери"); RuStore ("РуСтор"); Samsung Galaxy Store ("Самсунг Гэлакси Стор")

ООО "Газпромнефть-Центр"​

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