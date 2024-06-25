Как сэкономить два рубля с каждого литра топлива на АЗС "Газпромнефть"?
Всего-то нужно заправиться и выпить вкусного кофе
25 июня 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KNUir
С 24 июня по 11 августа 2024 года на АЗС сети "Газпромнефть" при заправке от 30 литров и покупке кофе скидка на топливо составит два рубля с каждого литра.
В числе напитков, участвующих в акции, – популярные капучино, американо, латте, а также мокко на темном и белом шоколаде, флэт уайт, горячий шоколад, ристретто, эспрессо и напитки на растительном молоке.
Предложение действует на АЗС по всей России. Подробности можно узнать на сайте gpnbonus.ru.
Выбрать ближайшую станцию, а также пользоваться другими сервисами поможет мобильное приложение "АЗС Газпромнефть", которое доступно для iOS* и для Android* в Huawei AppGallery* и RuStore*, а также Samsung Galaxy Store*.
* iOS ("АйОС"); Android ("Андроид"); Huawei AppGallery ("Хуавей АппДжэлери"); RuStore ("РуСтор"); Samsung Galaxy Store ("Самсунг Гэлакси Стор")
ООО "Газпромнефть-Центр"Реклама
11:25:04 25-06-2024
Опять очереди выстроить хотят....
11:53:18 25-06-2024
Бендер тож знал много способов отьема денег у населения
11:56:40 25-06-2024
по 2 руб. с 30 литров, а сколько кофе стоит? и стоит ли оно того
11:57:06 25-06-2024
В среднем заливаю за раз 35-40 литров, скидка на топливо составит 80 рублей, а кофе стоит 150, сомнительная выгода
12:46:08 25-06-2024
Пытаются оправдать конский ценник на кофе, не интересует. К тому же у нас на заправках некомфортно покупать еду/напитки одновременно с топливом, народ в очереди начинает волноваться. А заходить снова, перепарковав машину - такое себе... Так что мимо.
20:19:03 25-06-2024
Гость (12:46:08 25-06-2024) Пытаются оправдать конский ценник на кофе, не интересует. К ... народ на очереди на кассу начинает волноваться, особенно с корявой схемой - сначала заправься, потом плати. а на покупающего кофе сигареты, бутерброд справедливо смотрят как на врага народа
00:56:24 26-06-2024
Такое впечатление что на колонку заезжают как с голодного края.