Перед покупкой уделите пару минут осмотру упаковки — это может уберечь вас от неприятных последствий

29 мая 2026, 17:47, ИА Амител

Шпроты / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Неправильное хранение или превышение срока годности консервов могут привести к серьезному пищевому отравлению, ботулизму и поражению нервной системы. Опасность представляют не только явно испорченные продукты, но и те, что выглядят и пахнут нормально, пишет "Радио 1".

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский в интервью изданию поделился советами по распознаванию некачественных шпрот.

«Необходимо проверить, не пружинит ли банка и не вздута ли она. На швах могут появиться следы ржавчины. Также важно обратить внимание на срок годности. После открытия банки должны насторожить кисловатый или гнилостный запах, а также металлический или химический привкус», — отметил он.

Врач также обратил внимание на состояние жидкости, в которой находятся шпроты.

«Если жидкость пенится и в ней появляются пузырьки, употреблять такие шпроты не стоит. Вкус не всегда является надежным индикатором качества. При многих пищевых отравлениях продукт может выглядеть и пахнуть абсолютно нормально. Еще один важный момент: после вскрытия шпроты нельзя хранить в той же банке», — подытожил он.

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