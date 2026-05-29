Россиянка с годовалым ребенком упала в шахту лифта
Следователи возбудили уголовное дело после инцидента
29 мая 2026, 16:20, ИА Амител
Во Владимире женщина с годовалым ребенком в коляске упала в шахту лифта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет Владимирской области.
«Инцидент произошел вечером 28 мая в районе дома № 2 по улице Лакина. 34-летняя женщина воспользовалась лифтом надземного перехода через автодорогу, но он не выдержал — коляска с годовалым ребенком и сама горожанка упали в шахту», — уточнили в ведомстве.
Жизни матери и ребенка ничего не угрожает. Правоохранители выехали на место происшествия и осмотрели его.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее девушка оказалась в ловушке из-за загоревшегося пауэрбанка в лифте Сургута. На видео попало, как огонь продолжал разгораться, а кабину практически мгновенно затянуло густым дымом.
21:15:45 29-05-2026
дайте ко-я выскажу безумную совершенно мысль, что весь этот чудо-комплекс с лифтом стоил 5 миллионов государственного бабла? да? ну пофантазируем так саркастически