Россиянка с годовалым ребенком упала в шахту лифта

Следователи возбудили уголовное дело после инцидента

29 мая 2026, 16:20, ИА Амител

Лифтовая шахта надземного перехода во Владимире / Фото: СУ СК по Владимирской области

Во Владимире женщина с годовалым ребенком в коляске упала в шахту лифта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет Владимирской области.

«Инцидент произошел вечером 28 мая в районе дома № 2 по улице Лакина. 34-летняя женщина воспользовалась лифтом надземного перехода через автодорогу, но он не выдержал — коляска с годовалым ребенком и сама горожанка упали в шахту», — уточнили в ведомстве.

Жизни матери и ребенка ничего не угрожает. Правоохранители выехали на место происшествия и осмотрели его.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее девушка оказалась в ловушке из-за загоревшегося пауэрбанка в лифте Сургута. На видео попало, как огонь продолжал разгораться, а кабину практически мгновенно затянуло густым дымом.