Цель инициативы — не добавить школьникам стресса, а мотивировать к реальным занятиям спортом и показать, что физическая активность — важная часть общего развития

29 мая 2026, 18:31, ИА Амител

Урок физкультуры / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Владислав Гриб, заместитель секретаря Общественной палаты РФ, выступил с инициативой о введении обязательного экзамена по физкультуре в школах России. Он акцентировал внимание на том, что физическое воспитание является ключевым аспектом всестороннего развития личности, пишет РИА Новости.

Гриб подчеркнул, что физическую культуру не стоит рассматривать как второстепенный предмет, она должна стать неотъемлемой частью образовательной программы. Он также отметил, что экзамен по физкультуре нужно сделать гибким, учитывающим индивидуальные спортивные достижения учащихся.

«Нам необходима итоговая аттестация по физической культуре, которая может быть основана на любимом виде спорта каждого школьника. Многие ребята увлекаются различными видами спорта. Также можно использовать нормативы ГТО, но важно, чтобы спорт не превратился в формальность», — отметил депутат.

Он добавил, что освобождение от экзамена может предоставляться тем, кто имеет юношеский спортивный разряд, успешно сдал нормы ГТО, регулярно посещает спортивную секцию или одержал победы в школьных и районных соревнованиях.

Гриб также подчеркнул важность разнообразия подходов к экзамену, чтобы избежать навязывания учащимся конкретного вида спорта.

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