В России предложили ввести обязательный экзамен по физкультуре для школьников
Цель инициативы — не добавить школьникам стресса, а мотивировать к реальным занятиям спортом и показать, что физическая активность — важная часть общего развития
29 мая 2026, 18:31, ИА Амител
Владислав Гриб, заместитель секретаря Общественной палаты РФ, выступил с инициативой о введении обязательного экзамена по физкультуре в школах России. Он акцентировал внимание на том, что физическое воспитание является ключевым аспектом всестороннего развития личности, пишет РИА Новости.
Гриб подчеркнул, что физическую культуру не стоит рассматривать как второстепенный предмет, она должна стать неотъемлемой частью образовательной программы. Он также отметил, что экзамен по физкультуре нужно сделать гибким, учитывающим индивидуальные спортивные достижения учащихся.
«Нам необходима итоговая аттестация по физической культуре, которая может быть основана на любимом виде спорта каждого школьника. Многие ребята увлекаются различными видами спорта. Также можно использовать нормативы ГТО, но важно, чтобы спорт не превратился в формальность», — отметил депутат.
Он добавил, что освобождение от экзамена может предоставляться тем, кто имеет юношеский спортивный разряд, успешно сдал нормы ГТО, регулярно посещает спортивную секцию или одержал победы в школьных и районных соревнованиях.
Гриб также подчеркнул важность разнообразия подходов к экзамену, чтобы избежать навязывания учащимся конкретного вида спорта.
Ранее в России предложили ввести в школах день похода для обучения туристическим навыкам.
19:05:20 29-05-2026
Занятия спортом (любые) требуют денег. Бесплатных секций практически нет. Оценка за экзамен будет зависеть от кошелька родителей.
00:08:38 30-05-2026
Гость (19:05:20 29-05-2026) Занятия спортом (любые) требуют денег. Бесплатных секций пр... Занятия спортом (любые) требуют желание в первую очередь.
Посмотрите на школьников. К третьему классу у большинства лишний вес. К 9 классу 95% мальчиков не могут подтянуться на турнике ни разу и пробедажать три километра тоже. Нужно больше времени уделять не на лежание с телефоном, а на нахождение на свежем воздухе. Пробежки, подвижные игры на улице и т.д.
19:28:35 29-05-2026
А также в России хотят поменьше хотелочек от, мягко говоря, слабо адекватных туловищ. И что?
20:19:05 29-05-2026
Ещё по пению и рисованию экзамен нужен.
20:42:56 29-05-2026
Угу. А перед этим ввели сдачу физкультуры устно.
🤣
22:30:53 29-05-2026
Гриб фонтанирует идеями!)))
07:24:53 30-05-2026
вот как люди такой степени адекватности попадают на такие высокие должности?покупают?где столько бабла взяли?спонсируют некоторые структуры?
11:48:25 30-05-2026
Гость (07:24:53 30-05-2026) вот как люди такой степени адекватности попадают на такие вы... Их таких тудой специально назначают, совершенно бесплатно. Потому как для вышестоящих эти организмы не могут при всём желании стать конкурентами - подушка безопасности из идиотов.
15:49:05 30-05-2026
А те кто освобождение от физ ры, по состоянию здоровья, как сдавать будут? Или им неуд ставить сразу? Или письменный экзамен? Что за бред...
22:39:05 30-05-2026
Гость (15:49:05 30-05-2026) А те кто освобождение от физ ры, по состоянию здоровья, как ... Этих калек нужно в спецшколы отдавать для детей с уродствами.
08:56:33 31-05-2026
на первый взгляд, инициатива хорошая, но не состыкуется с реальностью - современные дети слабые здоровьем, поэтому эта инициатива вполне может привести к смерти на уроках физры
00:52:57 01-06-2026
Ножевой бой.
Метание гранаты.
Управление дроном.
Ведение доппроса.
Физкультура тоже хорошо, но лучше строевая подготовка, а то даже на машине ездят как ходят