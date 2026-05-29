Люди хотят не просто выживания, а комфортной жизни с путешествиями, досугом и сбережениями

29 мая 2026, 18:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

По данным опроса SuperJob, средний россиянин считает, что для счастливой жизни ему необходимо 273 тысячи рублей в месяц. Эта сумма на 6% выше, чем в предыдущем году, сообщает RT.

Согласно исследованию, мужчины требуют больше денег: они хотят зарабатывать 309 тысяч рублей ежемесячно, в то время как женщины удовлетворяются 240 тысячами.

«Возраст также влияет на финансовые ожидания. Молодые люди до 24 лет считают, что им достаточно 220 тысяч рублей, в то время как респонденты старше 45 лет утверждают, что им нужно 285 тысяч», — отмечают аналитики.

Люди с высшим образованием стремятся зарабатывать 297 тысяч рублей, в то время как те, у кого есть только среднее профессиональное образование, довольствуются 238 тысячами, сообщает исследование.

«Москва занимает лидирующую позицию по уровню финансовых запросов: здесь необходимо 295 тысяч рублей в месяц. Второе место занимает Санкт-Петербург с 282 тысячами, а замыкает тройку Владивосток с 279 тысячами», — указывают исследователи.

Самые скромные финансовые запросы зафиксированы в Кирове, Томске, Барнауле и Липецке, заключают аналитики.

В опросе приняли участие 2,5 тысячи человек, а в крупных и средних городах — 20,5 тысячи респондентов.