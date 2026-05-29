Россиянину для счастья требуется 273 тысячи рублей ежемесячно
Люди хотят не просто выживания, а комфортной жизни с путешествиями, досугом и сбережениями
29 мая 2026, 18:00, ИА Амител
По данным опроса SuperJob, средний россиянин считает, что для счастливой жизни ему необходимо 273 тысячи рублей в месяц. Эта сумма на 6% выше, чем в предыдущем году, сообщает RT.
Согласно исследованию, мужчины требуют больше денег: они хотят зарабатывать 309 тысяч рублей ежемесячно, в то время как женщины удовлетворяются 240 тысячами.
«Возраст также влияет на финансовые ожидания. Молодые люди до 24 лет считают, что им достаточно 220 тысяч рублей, в то время как респонденты старше 45 лет утверждают, что им нужно 285 тысяч», — отмечают аналитики.
Люди с высшим образованием стремятся зарабатывать 297 тысяч рублей, в то время как те, у кого есть только среднее профессиональное образование, довольствуются 238 тысячами, сообщает исследование.
«Москва занимает лидирующую позицию по уровню финансовых запросов: здесь необходимо 295 тысяч рублей в месяц. Второе место занимает Санкт-Петербург с 282 тысячами, а замыкает тройку Владивосток с 279 тысячами», — указывают исследователи.
Самые скромные финансовые запросы зафиксированы в Кирове, Томске, Барнауле и Липецке, заключают аналитики.
В опросе приняли участие 2,5 тысячи человек, а в крупных и средних городах — 20,5 тысячи респондентов.
19:16:18 29-05-2026
С теплотой вспоминаю девяностые годы, белая зарплата в перерасчете теперешней, была такой, а то и больше до тех пор, пока руководитель фирмы имел остатки советской совести, потом приходилось переходить к другому совестливому и так почти все девяностые годы, но потом чубайсовская Капитализма победила окончательно и все стали без совестными.
22:43:02 29-05-2026
Гость (19:16:18 29-05-2026) С теплотой вспоминаю девяностые годы, белая зарплата в перер... Советская совесть?
Ну-ну.
Не смешите мои тапочки.
Кто же тогда все те люди, которые везде и всюду - от низа до верху творили ппц вокруг: от воровства, бандитизма и мошенничества, до, блин, банального рассекречивание вагонов в поездах, особенно пригородных (например)?
Обама, да, что-ли завёз в Россию Миллионы этих скотов?
{Я в 98 универ закончил, что бы вы понимали мой примерный возраст}
07:38:26 30-05-2026
Гость (22:43:02 29-05-2026) Советская совесть?Ну-ну.Не смешите мои тапочки.К... Смешить твои тапочки? Да за чем? Это было в Новым Уренгое и там были такие руководители которые строили газопроводы, ДКСы, КС для Газпрома. Обмана не было, построил получил и поэтому строили, а на обманах не построишь. У частников была твоя идеология - обмани ближнего и дальнего.
16:40:04 30-05-2026
Гость (22:43:02 29-05-2026) Советская совесть?Ну-ну.Не смешите мои тапочки.К... а то сейчас названных вами фактов не существует(((
20:11:22 29-05-2026
Счастье за деньги не купишь!
20:32:48 29-05-2026
Опрос проводился внутри Садового кольца?
22:58:32 29-05-2026
Ага, 0.5 % столько (больше 200) зарабатывает в России.
Остальные о таком даже и мечтать не могут.
У меня з/п 40-50, в среднем.
Про какие 200-300 тут вообще идёт речь?
07:14:22 30-05-2026
Гость (22:58:32 29-05-2026) Ага, 0.5 % столько (больше 200) зарабатывает в России.Ос... Это только мечты, мечты.... Как говорится дурак думкой богатеет.
13:33:14 30-05-2026
У меня примерно столько и выходит. Я счастливый?
23:42:58 30-05-2026
гость (16:40:04 30-05-2026) а то сейчас названных вами фактов не существует(((... Много чего происходит. Только не надо идеализировать советское прошлое, когда мы были молодые и трава зеленее.
Поезда, кстати, сейчас не раскурочивают.