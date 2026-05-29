Врачи из Топчихинского района попросили поддержки у депутата Госдумы

Медики считают, что выплаты для специалистов на селе нужно закрепить на федеральном уровне

29 мая 2026, 17:00, ИА Амител

Медик / Фото: amic.ru

Медицинские работники из сельских территорий Топчихинского района обратились к депутату Госдумы от Алтайского края, руководителю регионального отделения партии "Справедливая Россия" Александру Терентьеву с просьбой усилить меры социальной поддержки. В коллективном письме они указали, что действующих региональных компенсаций недостаточно, и предложили закрепить помощь сельским медикам на федеральном уровне.

В чем проблема?

Авторы обращения связывают ситуацию с изменениями федерального законодательства, которые произошли в 2005 году. До этого медицинские работники, живущие и работающие на селе, могли пользоваться существенными льготами. Среди них — бесплатное предоставление жилья с отоплением и освещением.

После изменений ответственность за такие меры поддержки, по словам медиков, перешла на бюджеты регионов. При этом сами ограничения на право получения бесплатной жилой площади с отоплением и освещением, как отмечают заявители, не установили.

Сельские медработники считают, что из-за этого сложилась заметная разница в уровне поддержки разных специалистов. Так, педагогам ежемесячно выплачивают 3400 рублей, а медицинские работники на селе получают компенсацию 1470 рублей.

О чем именно просят медики?

По мнению авторов обращения, такая разница ставит сельских медиков в неравные условия и снижает привлекательность работы в небольших населенных пунктах.

Медицинские работники Топчихинского района попросили Александра Терентьева выйти с предложениями в Госдуму и инициировать изменения, которые помогут закрепить адекватные меры социальной поддержки на федеральном уровне.

«"Справедливая Россия" последовательно выступает за усиление мер поддержки медиков. Ведь именно они отвечают за наше здоровье и жизнь, неся колоссальную ответственность за благополучие каждого человека», — прокомментировал Александр Терентьев.

Социалист также отметил, что партия регулярно предлагает меры по повышению престижа медицинских профессий и улучшению условий работы специалистов. По его словам, обращение медиков из Топчихинского района стало еще одним подтверждением того, что вопросы поддержки сельского здравоохранения требуют решений на федеральном уровне.

Ранее, как сообщал amic.ru, жители региона обратились к Терентьеву по вопросам социальной поддержки, состояния дорог, благоустройства, трудовых прав и работы коммунальной инфраструктуры. На личных приемах граждан поднимают темы ремонта сельских дорог, создания детских площадок, сохранения социальных объектов, начисления пенсий, поддержки многодетных семей и защиты прав работников.

Также в общественную приемную парламентария поступают обращения, связанные с проблемами ЖКХ, перебоями электроснабжения, работой почтовых отделений, расселением аварийного жилья и защитой прав граждан, столкнувшихся с недобросовестными застройщиками. По таким обращениям готовят депутатские запросы в профильные ведомства, правоохранительные органы и органы власти различных уровней.