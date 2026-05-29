Новая методика позволит снизить число случаев "скручивания" пробега и повысит доверие покупателей к подержанным автомобилям

29 мая 2026, 16:50, ИА Амител

Пробег авто / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В рамках государственной программы по улучшению безопасности дорожного движения российские профильные ведомства усердно работают над созданием методики учета пробега автомобилей для оценки их аварийности, пишет РИА Новости.

Результаты этой работы планируется представить в правительство Российской Федерации к 2030 году, в том числе в Министерство транспорта, Росстат и Минэкономразвития. В аналитическом документе подчеркивается важность разработки и внедрения этой методики.

«Согласно предложенному плану, будет рассчитываться относительный показатель аварийности на основе сведений о пробеге транспортных средств. Эта инициатива является частью комплексного подхода к повышению безопасности на дорогах», — сообщается в документе.

Кроме того, правительство намерено стимулировать обновление автопарка через льготные кредитные программы, государственные закупки и страховые льготы, что должно повысить уровень безопасности дорожного движения.

Ранее в Госдуме предложили пускать все машины на выделенные полосы по ночам.