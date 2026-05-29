В России создадут единую методику учета данных о пробеге авто
Новая методика позволит снизить число случаев "скручивания" пробега и повысит доверие покупателей к подержанным автомобилям
29 мая 2026, 16:50, ИА Амител
В рамках государственной программы по улучшению безопасности дорожного движения российские профильные ведомства усердно работают над созданием методики учета пробега автомобилей для оценки их аварийности, пишет РИА Новости.
Результаты этой работы планируется представить в правительство Российской Федерации к 2030 году, в том числе в Министерство транспорта, Росстат и Минэкономразвития. В аналитическом документе подчеркивается важность разработки и внедрения этой методики.
«Согласно предложенному плану, будет рассчитываться относительный показатель аварийности на основе сведений о пробеге транспортных средств. Эта инициатива является частью комплексного подхода к повышению безопасности на дорогах», — сообщается в документе.
Кроме того, правительство намерено стимулировать обновление автопарка через льготные кредитные программы, государственные закупки и страховые льготы, что должно повысить уровень безопасности дорожного движения.
Ранее в Госдуме предложили пускать все машины на выделенные полосы по ночам.
16:55:05 29-05-2026
Как не откроешь объявление машины все с пробегом 150-200 тыс несмотря на годы . Позвонишь , а тебе в ответ : - а я не собственник, я по декапэ. Достали перекупы, один глупее другого со своими сказочка и.
20:31:12 29-05-2026
Гость (16:55:05 29-05-2026) Как не откроешь объявление машины все с пробегом 150-200 тыс... Позвоните мне-я собственник, пробег честный
17:24:26 29-05-2026
Лучше бы отменили утилизационный сбор и снизили пошлину, чтобы насытить рынок надёжными, комфортабельными и безопасными автомобилями, создав конкуренцию "отечественному" автохламу для стимулирования поднятия качества их полуфабрикатов.
17:57:47 29-05-2026
Четыре года чтобы прикрутить поле "пробег" к ОСАГО?
Ну понятно, или ишак, или падишах.
18:32:02 29-05-2026
Чуток подождите. Скоро запустят дроны на ядерной батарейке, которые автопилотом доставят пассажиров куда надо. На дорогах будут грузовики тарахтеть, тоже на автопилоте. Добывать уран для батарейки будут уголовники.
10:54:56 31-05-2026
Гость (18:32:02 29-05-2026) Чуток подождите. Скоро запустят дроны на ядерной батарейке, ... Про уголовников просто смешно. Сейчас на урановых рудниках очередь за горизонт из желающих устроиться на работу. Работа высокооплачиваемая. Кстати называется рудником, но на самом деле уран добывают методом кислотного выщелачивания. Закачивают кислоту через скважину, через другую откачивают. Полученный раствор - на переработку. Уровень радиации в разы меньше чем при добыче нефти.
22:41:43 29-05-2026
Кому надо, любую систему обойдут. А всем остальным просто очередную проблему создадут
07:03:06 30-05-2026
и сколько бабла на эту хотелку из бюджета попилят? чей сынок будет лапки греть на этой фигне?
16:53:34 30-05-2026
Обязать владельцев машин каждый год или раз в полгода подавать в ГАИ пробег ТС. За полгода много не скрутишь.
17:01:09 30-05-2026
Гость (16:53:34 30-05-2026) Обязать владельцев машин каждый год или раз в полгода подава... А копытных, такое предлагающих, стричь и стричь.
14:27:44 31-05-2026
Странное начинание, никак не способствует продаже ведер с автоваза, скорее всего не будет осуществлено.