Как в парке имени Ленина в Барнауле идет вырубка аварийных деревьев. Фото
Всего будет снесено 1200 деревьев
26 ноября 2025, 06:50, ИА Амител
В Барнауле продолжаются работы по реновации зеленых насаждений в парке имени Ленина, расположенном в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов и Антона Петрова. После завершения масштабной посадки 2600 молодых деревьев, включая сосну, ель, лиственницу, пирамидальный тополь, березу, липу и иву, специалисты подрядной организации ООО "Виарум" начали снос аварийных деревьев.
На 25 ноября работы по вырубке уже активно идут, и планируется завершить их к середине декабря. В общей сложности будет удалено около 1200 деревьев, признанных аварийными. Специалисты профильного комитета заранее провели обследование зеленых насаждений и выявили деревья, представляющие опасность для окружающих.
Планируется, что уже в следующем году работы по озеленению будут продолжены, а в парке появится еще около тысячи новых деревьев.
А что с белками?
09:56:19 26-11-2025
Весь парк вырубят?
13:19:38 26-11-2025
Позор, т.е администрация уже заплатила подрядчику и им плевать надо деньги освоить, это главное
14:00:51 26-11-2025
Гость (13:19:38 26-11-2025) Позор, т.е администрация уже заплатила подрядчику и им плева... В чем позор то? В том, что аварийные деревья рубят, чтобы они на голову кому-то не свалились?
16:11:40 28-11-2025
Гость (14:00:51 26-11-2025) В чем позор то? В том, что аварийные деревья рубят, чтобы он... В чем они (деревья) аварийные ? Сухостой был убран при прокладки дорожек.
18:01:49 26-11-2025
Была независимая экспертиза. Аварийных из них только 30%!
Но власти все уже решили и идет освоение денег. Мнение горожан и общественников, подтвержденное мнением независимых экспертов никого не волнует. В этом городе идет война против зеленых насаждений. В городе, где загрязненность воздуха бьет рекорды. Вырубили уже почти все. До парков добрались...Это же просто издевательство вырубать большие нормальные деревья в естественном зеленом массиве и садить эти кустики. Это вандализм!
Вот осваивайте пустыри подобным образом! Там где нет деревьев как на территории около Европы.
А здесь...Был парк. Был. А теперь будет очередное лысое место с резиновыми покрытиями ... Как только руки поднимаются творить такое?!
23:50:03 26-11-2025
Наконец-то взялись за парк. Не надо жалеть старые деревья, эту дремучесть. Единственное огромное НО... Почему такие худые саженцы, жуть! Половина не выживет, какие-то ёлки растащат на новый год... В городе, где садят деревья, они выше человеческого роста. А так парк был напрочь запущен и заросшим ненавистным клёном. В зарослях подростки шалаши строят, непонятно чем занимаются, алкаши удобно сидят, кто-то умудряется шашлыки жарить...А для наркоманов просто рай. Да, саженцы просто позорище.......Понятно, что они дешевле.......
00:36:26 27-11-2025
Не было за Европой никогда никакого леса.
Чистое поле до гаражей перед аэродромом.
Единственный ряд вдоль дороги до него
13:01:56 27-11-2025
Гость (00:36:26 27-11-2025) Не было за Европой никогда никакого леса.Чистое поле до ... Именно. Там пустырь был. А теперь парк намечается.Вот там и пусть сажают новые саженцы. А не вырубают нормальные большие деревья в парке имени Ленина! Люди голосовали за благоустройство этого парка, не для того чтобы получить вот это все...
Об этом и речь.
17:49:19 27-11-2025
Гость (13:01:56 27-11-2025) Именно. Там пустырь был. А теперь парк намечается.Вот там и ... Заросли любого имени нужно в порядке держать, сорок лет там трава не кошена и елкипалки буреломом. Вам отчитались в этот раз, что вначале высадили, а теперь рубят, не как обычно... все равно не устраивает. Писа́ть по делу нужно на пользу, пустое критиканство оставьте
21:58:38 27-11-2025
Гость (17:49:19 27-11-2025) Заросли любого имени нужно в порядке держать, сорок лет там ... И что? Отчитались))) Если для вас нормальные здоровые деревья- заросли то к вам вопросов нет. И речь не только о кленах, там тополей полно- которые живу- дай Бог каждому и лучше них ни одно дерево не чистит воздух. И да очень хотелось ландшафтного типа парка( если не в курсе- гугл в помощь, что это такое) за это и голосовали, поверив в " благоустройство" територии. И уж точно не думали получить вместо зеленого массива- вырубленные плешивины, покрытые резиновыми покрытиями и окруженные высаженными кустиками, большинство из которых не выживут и погибнут, а оставшиеся может быть вырастут лет ч/з 20. Такое себе знаете ли.
И да не устраивает такой вандализм, представляете. Хочется жить в зеленом городе.
07:23:02 27-11-2025
Тю , в норде на Павлике деревья клёнов куда в худшем состоянии и их никто не даёт срезать из администрации , выборочная защита какая-то. Получается у тех клёнов мощная "крыша"
13:06:49 27-11-2025
Гость (08:38:21 26-11-2025) А что с белками? ... Будут на резиновых покрытиях прыгать...
16:18:40 28-11-2025
"Планируется, что уже в следующем году работы по озеленению будут продолжены, а в парке появится еще около тысячи новых деревьев."
Веточек, а деревья появятся лет через десять.