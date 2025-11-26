Как в парке имени Ленина в Барнауле идет вырубка аварийных деревьев. Фото

Всего будет снесено 1200 деревьев

26 ноября 2025, 06:50, ИА Амител

Вырубка деревьев в парке им. Ленина в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле продолжаются работы по реновации зеленых насаждений в парке имени Ленина, расположенном в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов и Антона Петрова. После завершения масштабной посадки 2600 молодых деревьев, включая сосну, ель, лиственницу, пирамидальный тополь, березу, липу и иву, специалисты подрядной организации ООО "Виарум" начали снос аварийных деревьев.

На 25 ноября работы по вырубке уже активно идут, и планируется завершить их к середине декабря. В общей сложности будет удалено около 1200 деревьев, признанных аварийными. Специалисты профильного комитета заранее провели обследование зеленых насаждений и выявили деревья, представляющие опасность для окружающих.

Планируется, что уже в следующем году работы по озеленению будут продолжены, а в парке появится еще около тысячи новых деревьев.