Какие есть типы кодирования от алкоголизма и опасно ли это?
При этом вокруг процедуры сформировалось множество мифов — от представлений о полной безвредности до опасений серьезных осложнений
Методики, объединяемые в обиходном понятии "кодирование", широко применяются в лечении алкогольной зависимости на протяжении нескольких десятилетий. В клинической практике кодировка рассматривается как один из инструментов комплексного лечения расстройства, связанного с употреблением алкоголя, и ее безопасность во многом зависит от правильного отбора пациентов, тщательного обследования и соблюдения протоколов.
Какие есть методы кодирования?
С медицинской точки зрения под кодированием понимают метод формирования устойчивого отказа от алкоголя с помощью фармакологических или психотерапевтических средств. Есть несколько наиболее распространенных вариантов. При медикаментозном методе на основе одного из препаратов происходит блокировка фермента ацетальдегиддегидрогеназа. В результате при употреблении алкоголя происходит накопление ацетальдегида, вызывающего выраженную интоксикационную реакцию, в том числе гиперемию лица, тахикардию, тошноту и рвоту. Есть препарат, который действует иначе, — он блокирует опиоидные рецепторы, снижая субъективное ощущение эйфории от алкоголя и уменьшая патологическую тягу.
Есть психотерапевтические методы. Такое кодирование направлено на формирование устойчивой установки на трезвость. Оно может включать элементы гипносуггестивной терапии, когнитивно-поведенческого подхода и мотивационного консультирования. Физиологической реакции на алкоголь не формируется, а эффект связан с психической переработкой зависимости.
Какие могут быть риски и осложнения?
Потенциальные риски связаны не столько с самой процедурой, сколько с:
- наличием сопутствующих заболеваний;
- нарушением медицинских протоколов;
- употреблением алкоголя после введения препарата;
- отсутствием комплексного сопровождения.
При использовании некоторых препаратов возможно развитие токсического гепатита, полинейропатии, аллергических реакций. Другие могут вызывать диспепсические расстройства, головную боль, нарушение сна.
Есть и психологические риски. Некоторые пациенты воспринимают кодирование как "внешнее" решение проблемы, не работая с психологическими причинами зависимости. В подобных случаях возможны замещение алкогольной зависимости другими аддикциями, усиление тревожности и так далее.
Когда кодирование может быть противопоказано?
Существуют абсолютные и относительные противопоказания к проведению медикаментозного кодирования. К абсолютным относят:
- выраженную печеночную недостаточность;
- тяжелые сердечно-сосудистые заболевания;
- психотические расстройства;
- эпилепсию;
- беременность.
Относительные противопоказания требуют индивидуальной оценки рисков и пользы. Отсутствие полноценного обследования существенно повышает вероятность осложнений.
Кодирование не является универсально опасной процедурой, однако оно не лишено потенциальных рисков. Безопасность во многом определяется правильным отбором пациентов, соблюдением медицинских стандартов и информированностью самого человека о механизме действия метода.
Статья проверена главным врачом и основателем клиники "Семейный доктор" Григорием Корольковым. В Барнауле работает один из филиалов клиники.
