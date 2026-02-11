Какие есть типы кодирования от алкоголизма и опасно ли это?

При этом вокруг процедуры сформировалось множество мифов — от представлений о полной безвредности до опасений серьезных осложнений

11 февраля 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFFy5Rfe

Похмелье / Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Методики, объединяемые в обиходном понятии "кодирование", широко применяются в лечении алкогольной зависимости на протяжении нескольких десятилетий. В клинической практике кодировка рассматривается как один из инструментов комплексного лечения расстройства, связанного с употреблением алкоголя, и ее безопасность во многом зависит от правильного отбора пациентов, тщательного обследования и соблюдения протоколов.

Какие есть методы кодирования?

С медицинской точки зрения под кодированием понимают метод формирования устойчивого отказа от алкоголя с помощью фармакологических или психотерапевтических средств. Есть несколько наиболее распространенных вариантов. При медикаментозном методе на основе одного из препаратов происходит блокировка фермента ацетальдегиддегидрогеназа. В результате при употреблении алкоголя происходит накопление ацетальдегида, вызывающего выраженную интоксикационную реакцию, в том числе гиперемию лица, тахикардию, тошноту и рвоту. Есть препарат, который действует иначе, — он блокирует опиоидные рецепторы, снижая субъективное ощущение эйфории от алкоголя и уменьшая патологическую тягу.

Есть психотерапевтические методы. Такое кодирование направлено на формирование устойчивой установки на трезвость. Оно может включать элементы гипносуггестивной терапии, когнитивно-поведенческого подхода и мотивационного консультирования. Физиологической реакции на алкоголь не формируется, а эффект связан с психической переработкой зависимости.

Какие могут быть риски и осложнения?

Потенциальные риски связаны не столько с самой процедурой, сколько с:

наличием сопутствующих заболеваний;

нарушением медицинских протоколов;

употреблением алкоголя после введения препарата;

отсутствием комплексного сопровождения.

При использовании некоторых препаратов возможно развитие токсического гепатита, полинейропатии, аллергических реакций. Другие могут вызывать диспепсические расстройства, головную боль, нарушение сна.

Есть и психологические риски. Некоторые пациенты воспринимают кодирование как "внешнее" решение проблемы, не работая с психологическими причинами зависимости. В подобных случаях возможны замещение алкогольной зависимости другими аддикциями, усиление тревожности и так далее.

Когда кодирование может быть противопоказано?

Существуют абсолютные и относительные противопоказания к проведению медикаментозного кодирования. К абсолютным относят:

выраженную печеночную недостаточность;

тяжелые сердечно-сосудистые заболевания;

психотические расстройства;

эпилепсию;

беременность.

Относительные противопоказания требуют индивидуальной оценки рисков и пользы. Отсутствие полноценного обследования существенно повышает вероятность осложнений.

Кодирование не является универсально опасной процедурой, однако оно не лишено потенциальных рисков. Безопасность во многом определяется правильным отбором пациентов, соблюдением медицинских стандартов и информированностью самого человека о механизме действия метода.

Статья проверена главным врачом и основателем клиники "Семейный доктор" Григорием Корольковым. В Барнауле работает один из филиалов клиники.

ООО "Семейный доктор"

Реклама

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста