В Барнауле сняли прошлогодний карантин по бешенству в многоэтажке на Матросова

Аналогичный случай в прошлом году произошел на улице Никитина из‑за зараженной собаки

17 февраля 2026, 11:44, ИА Амител

Бешенство животных / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В Алтайском крае сняли карантин вокруг очага бешенства в барнаульской многоэтажке по адресу улица Матросова, 12, — соответствующий указ губернатора опубликован на официальном портале правовых актов.

Тем временем в другом населенном пункте региона — Камне‑на‑Оби — продолжает действовать карантин в районе нового эпизоотического очага. Его отменят лишь через 60 дней после ликвидации зараженного животного или уничтожения его трупа.

Ограничительные меры в Камне‑на‑Оби были введены в декабре 2025 года на территории радиусом 520 метров вокруг очага заболевания. При этом подробности обнаружения очага до сих пор не разглашаются.

Эксперты предполагают, что источником инфекции могла стать домашняя собака или кошка, вступившая в контакт с диким животным.

Ранее похожая ситуация уже возникала в Барнауле. Из‑за случая бешенства вводился карантин в многоэтажке на улице Никитина, 107, который в настоящее время снят.

Статистика по региону остается тревожной: в 2025 году было зафиксировано 29 случаев бешенства. В 2026 году за неполные два месяца число выявленных случаев смертельно опасного заболевания достигло 14.