В США мужчина расстрелял жену и детей во время хоккейного матча

В результате происшествия пострадали четыре человека

17 февраля 2026, 09:35, ИА Амител

В США произошла стрельба на хоккейном матче школьных команд, в результате которой погибли два человека и пострадали дети. Инцидент случился в штате Род-Айленд.

По информации журналиста Fox News Ника Сортора, мужчина открыл огонь по своей семье. В результате стрельбы погибли он сам и его супруга. Двое детей получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение.

Американские СМИ уточняют, что всего в результате происшествия пострадали четыре человека. Обстоятельства трагедии, а также мотивы стрелявшего устанавливаются правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что в канадской провинции Британская Колумбия произошло массовое убийство в средней школе муниципалитета Тамблер-Ридж.