В США мужчина расстрелял жену и детей во время хоккейного матча
В результате происшествия пострадали четыре человека
17 февраля 2026, 09:35, ИА Амител
В США произошла стрельба на хоккейном матче школьных команд, в результате которой погибли два человека и пострадали дети. Инцидент случился в штате Род-Айленд.
По информации журналиста Fox News Ника Сортора, мужчина открыл огонь по своей семье. В результате стрельбы погибли он сам и его супруга. Двое детей получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение.
Американские СМИ уточняют, что всего в результате происшествия пострадали четыре человека. Обстоятельства трагедии, а также мотивы стрелявшего устанавливаются правоохранительными органами.
Ранее сообщалось, что в канадской провинции Британская Колумбия произошло массовое убийство в средней школе муниципалитета Тамблер-Ридж.
12:41:27 17-02-2026
22:36:42 17-02-2026
