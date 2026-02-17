Астрономическое шоу и волейбол на снегу. Куда сходить в Барнауле на этой неделе

17 февраля 2026, 07:15, ИА Амител

Новая неделя — новые яркие воспоминания! А как хорошо провести эту неделю и длинные выходные — вы можете посмотреть у нас в афише. Главные события собрали здесь:

17 февраля

Театрализованное кино-драма "TheatreHD: Собачье сердце", 16+

Профессор Преображенский превращает уличного пса в человека.

19:00

ТРЦ "Галактика", пр. Строителей, 117

1800–3000 рублей

18 февраля

Концерт исполнителя Akmal’, 6+

Akmal’ — певец, автор-исполнитель своих хитов "Из-за тебя", "По полюшку", "Вдоль дорог", "В моей крови", "Мир нам завидовал", а также дуэта с Юлианной Карауловой "Девочка, не прощай".

19:00

ДК "Мотор", ул. Германа Титова, 50а

3000–7000 рублей

19 февраля

Астрономическое шоу "Мир, в котором мы живем", 12+

Программа посвящена тому, как проходило становление современного восприятия мира — от лежащей на спинах слонов плоской Земли до современной научной космологии. Наглядно и красочно продемонстрированы системы мира, последовательно сменявшие друг друга в сознании людей. Показаны поиски и сомнения ученых, рассказано о великих открытиях ускоренно расширяющейся Вселенной и загадочного реликтового излучения.

15:00

Барнаульский планетарий, пр. Ленина, 19

275–300 рублей

20–22 февраля

Финал Кубка России по волейболу на снегу

Соревноваться будут 12 мужских и 12 женских команд из разных городов страны: Барнаул, Казань, Новосибирск, Новый Уренгой, Одинцово, Орел, Москва, Санкт-Петербург, а также приглашенная команда женщин из Турции.

Парк "Изумрудный", пр. Комсомольский, 128

Бесплатно

21 февраля

Интеллектуальное шоу "Квиз, плиз! Советское кино"

Гостям квиза нужно ответить на вопросы о советском кинематографе.

17:00

Бар "Опера", ул. Мало-Олонская, 28

600 рублей

22 февраля

Масленичные гулянья в "Горной аптеке"

Русские народные песни и пляски, веселые игры, поедание блинов, приготовление "жаворонков", сожжение чучела.

13:00

Ресторация "Горная аптека", ул. Ползунова, 42

1500 рублей с человека

