Астрономическое шоу и волейбол на снегу. Куда сходить в Барнауле на этой неделе
Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие дни
17 февраля 2026, 07:15, ИА Амител
Новая неделя — новые яркие воспоминания! А как хорошо провести эту неделю и длинные выходные — вы можете посмотреть у нас в афише. Главные события собрали здесь:
17 февраля
Театрализованное кино-драма "TheatreHD: Собачье сердце", 16+
Профессор Преображенский превращает уличного пса в человека.
- 19:00
- ТРЦ "Галактика", пр. Строителей, 117
- 1800–3000 рублей
18 февраля
Концерт исполнителя Akmal’, 6+
Akmal’ — певец, автор-исполнитель своих хитов "Из-за тебя", "По полюшку", "Вдоль дорог", "В моей крови", "Мир нам завидовал", а также дуэта с Юлианной Карауловой "Девочка, не прощай".
- 19:00
- ДК "Мотор", ул. Германа Титова, 50а
- 3000–7000 рублей
19 февраля
Астрономическое шоу "Мир, в котором мы живем", 12+
Программа посвящена тому, как проходило становление современного восприятия мира — от лежащей на спинах слонов плоской Земли до современной научной космологии. Наглядно и красочно продемонстрированы системы мира, последовательно сменявшие друг друга в сознании людей. Показаны поиски и сомнения ученых, рассказано о великих открытиях ускоренно расширяющейся Вселенной и загадочного реликтового излучения.
- 15:00
- Барнаульский планетарий, пр. Ленина, 19
- 275–300 рублей
20–22 февраля
Финал Кубка России по волейболу на снегу
Соревноваться будут 12 мужских и 12 женских команд из разных городов страны: Барнаул, Казань, Новосибирск, Новый Уренгой, Одинцово, Орел, Москва, Санкт-Петербург, а также приглашенная команда женщин из Турции.
- Парк "Изумрудный", пр. Комсомольский, 128
- Бесплатно
21 февраля
Интеллектуальное шоу "Квиз, плиз! Советское кино"
Гостям квиза нужно ответить на вопросы о советском кинематографе.
- 17:00
- Бар "Опера", ул. Мало-Олонская, 28
- 600 рублей
22 февраля
Масленичные гулянья в "Горной аптеке"
Русские народные песни и пляски, веселые игры, поедание блинов, приготовление "жаворонков", сожжение чучела.
- 13:00
- Ресторация "Горная аптека", ул. Ползунова, 42
- 1500 рублей с человека
