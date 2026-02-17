Мошенники крадут деньги россиян под предлогом уборки снега

На новую схему обмана аферистов подвигли аномальные снегопады и повышенный спрос на спецтехнику

17 февраля 2026, 14:17, ИА Амител

Официальный представитель МВД Ирина Волк предупредила о новой схеме мошенничества, активизировавшейся на фоне аномальных снегопадов. Злоумышленники через социальные сети и мессенджеры предлагают услуги по уборке и вывозу снега.

По словам Волк, рост спроса на спецтехнику спровоцировал появление аферистов, которые размещают объявления об оказании соответствующих услуг. В своем Telegram‑канале представитель МВД подробно описала механизм обмана:

«Злоумышленники распространяют объявления об оказании услуг по уборке и вывозу снега в социальных сетях и мессенджерах. Они предоставляют поддельные договоры и сопроводительные документы, согласовывают дату и время работ, количество единиц техники и даже ее государственные регистрационные знаки».

После того как клиент переводит деньги, мошенники перестают выходить на связь и блокируют все контакты. Чтобы не стать жертвой аферистов, Ирина Волк дала ряд практических рекомендаций.

Во‑первых, следует проверять контрагента через официальные ресурсы — ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Во‑вторых, подписывать договор желательно при личной встрече с исполнителем.

В‑третьих, вносить предоплату стоит только после оформления документа. И, наконец, лучше использовать безопасные формы расчета — например, аккредитив или оплату по факту выполнения работ.

Ранее россиянам, любящим онлайн-покупки, рассказали о защите от мошенников. Эксперт посоветовал перед покупкой изучать информацию о продавце.