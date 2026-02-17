В Алтайском крае сотрудники Росгвардии разыскали пропавшую пожилую женщину

Супруг пенсионерки поблагодарил сотрудников Росгвардии за оперативные действия и помощь

17 февраля 2026, 10:34, ИА Амител

Сотрудники Росгвардии помогли найти пропавшую бабушку / Фото: Росгвардия по Алтайскому краю

В Хабарском районе сотрудники Росгвардии помогли разыскать пропавшую пожилую женщину, страдающую нарушением памяти. Сообщение о ее исчезновении поступило в экстренные службы около 04:40 утра.

Как сообщили в управлении Росгвардии, пенсионерка ушла из дома ночью, и ее местонахождение оставалось неизвестным. На месте происшествия росгвардейцы пообщались с 83-летним супругом женщины. Он рассказал, что проснулся около трех часов ночи и обнаружил, что жены нет дома. Мужчина сразу начал поиски самостоятельно, однако найти ее не смог.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно приступили к обследованию близлежащей территории. Уже спустя примерно 20 минут женщину удалось обнаружить. Она была легко одета, сильно замерзла и не смогла объяснить, каким образом оказалась на улице.

Пенсионерку посадили в служебный автомобиль и доставили домой. Супруг женщины поблагодарил сотрудников Росгвардии за оперативные действия и помощь, отметив, что очень переживал за ее безопасность и рад возвращению жены.

Ранее сообщалось, что в Благовещенском районе Алтайского края двое мальчиков провалились под лед на озере, однако трагедии удалось избежать благодаря своевременной помощи сотрудника Росгвардии. Мужчина ползком подобрался к краю полыньи и сначала вытащил одного ребенка, ухватив его за рукав, после чего помог выбраться второму.