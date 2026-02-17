В Эстонии рассказали о планах по "быстрой" конфискации российских активов

Общая сумма замороженных в Эстонии российских активов оценивается в 37–39 млн евро

17 февраля 2026, 12:40, ИА Амител

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил газете "Известия", что его страна вместе с Украиной разрабатывает план конфискации замороженных в Эстонии частных российских активов для передачи Киеву.

«Эстония заблокировала частные российские средства, обладая правовой базой для дальнейших действий. Реализация этих мер требует времени. Сумма замороженных российских активов оценивается в 37–39 млн евро», — заявил он.

Министр отметил, что в случае завершения конфликта ущерб зафиксируют международные организации в Гааге, что позволит Украине подать иск против России. Если Москва откажется от компенсации, эстонские власти готовы использовать замороженные активы для решения вопроса.

Цахкна не исключил полной конфискации этих средств.

МИД России ранее неоднократно заявлял, что заморозка российских активов в Европе незаконна, подчеркивая, что Европейский союз изымает не только средства частных лиц, но и государственные активы Российской Федерации.