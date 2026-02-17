В Барнауле девушка отправила 425 тысяч рублей на "приумножающий деньги" сайт
Познакомилась в мессенджере с парнем и поддалась его уговорам
17 февраля 2026, 10:41, ИА Амител
В Алтайском крае виртуальное знакомство обернулось для 24-летней жительницы Барнаула финансовыми убытками, сообщает региональное МВД.
«В мессенджере познакомилась с молодым человеком, завязалось дружеское и доверительное общение. Спустя какое-то время новый знакомый предложил зарабатывать на торговле криптовалютой, чтобы легко и быстро приумножить вложения», — рассказали в ведомстве.
Девушка, поддавшись уговорам, решила рискнуть и зарегистрировалась на специальном сайте. Она взяла в кредит 398 тыс. рублей и добавила к этому свои сбережения в размере 27,5 тыс. рублей. В итоге перевела на свой аккаунт 425,5 тысячи рублей.
Когда попыталась вывести деньги, начались проблемы. Сайт выдавал ошибки, техническая поддержка игнорировала сообщения, а новый друг не выходил на связь. После этого девушка поняла, что ее обманули.
Ранее в Барнауле мужчина с сайта знакомств выманил у женщины золото и деньги. Он пообещал, что выкупит украшения и вернет их владелице.
10:46:50 17-02-2026
Какая милая девушка. Обожаю таких миленьких и глупеньких.
10:48:03 17-02-2026
лохушка
11:08:47 17-02-2026
Гость (10:48:03 17-02-2026) лохушка... Она идеальна!
10:52:37 17-02-2026
24-летней --- умная девочка, блондинка наверное
14:05:22 17-02-2026
Ничего нового. Обычно так и случается когда жажда нажива велика, а ума мало. Может это чему-то ее и научит, но вряд ли.
16:55:37 17-02-2026
Слава богу что не пенсионер.