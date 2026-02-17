В Барнауле девушка отправила 425 тысяч рублей на "приумножающий деньги" сайт

Познакомилась в мессенджере с парнем и поддалась его уговорам

17 февраля 2026, 10:41, ИА Амител

Девушка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае виртуальное знакомство обернулось для 24-летней жительницы Барнаула финансовыми убытками, сообщает региональное МВД.

«В мессенджере познакомилась с молодым человеком, завязалось дружеское и доверительное общение. Спустя какое-то время новый знакомый предложил зарабатывать на торговле криптовалютой, чтобы легко и быстро приумножить вложения», — рассказали в ведомстве.

Девушка, поддавшись уговорам, решила рискнуть и зарегистрировалась на специальном сайте. Она взяла в кредит 398 тыс. рублей и добавила к этому свои сбережения в размере 27,5 тыс. рублей. В итоге перевела на свой аккаунт 425,5 тысячи рублей.

Когда попыталась вывести деньги, начались проблемы. Сайт выдавал ошибки, техническая поддержка игнорировала сообщения, а новый друг не выходил на связь. После этого девушка поняла, что ее обманули.

