В Барнауле девушка отправила 425 тысяч рублей на "приумножающий деньги" сайт

Познакомилась в мессенджере с парнем и поддалась его уговорам

17 февраля 2026, 10:41, ИА Амител

Девушка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
В Алтайском крае виртуальное знакомство обернулось для 24-летней жительницы Барнаула финансовыми убытками, сообщает региональное МВД.

«В мессенджере познакомилась с молодым человеком, завязалось дружеское и доверительное общение. Спустя какое-то время новый знакомый предложил зарабатывать на торговле криптовалютой, чтобы легко и быстро приумножить вложения», — рассказали в ведомстве.

Девушка, поддавшись уговорам, решила рискнуть и зарегистрировалась на специальном сайте. Она взяла в кредит 398 тыс. рублей и добавила к этому свои сбережения в размере 27,5 тыс. рублей. В итоге перевела на свой аккаунт 425,5 тысячи рублей.

Когда попыталась вывести деньги, начались проблемы. Сайт выдавал ошибки, техническая поддержка игнорировала сообщения, а новый друг не выходил на связь. После этого девушка поняла, что ее обманули.

Ранее в Барнауле мужчина с сайта знакомств выманил у женщины золото и деньги. Он пообещал, что выкупит украшения и вернет их владелице.

Комментарии 6

Гость

10:46:50 17-02-2026

Какая милая девушка. Обожаю таких миленьких и глупеньких.

Гость

10:48:03 17-02-2026

лохушка

Гость

11:08:47 17-02-2026

Гость (10:48:03 17-02-2026) лохушка... Она идеальна!

Гость

10:52:37 17-02-2026

24-летней --- умная девочка, блондинка наверное

Гость

14:05:22 17-02-2026

Ничего нового. Обычно так и случается когда жажда нажива велика, а ума мало. Может это чему-то ее и научит, но вряд ли.

Гость

16:55:37 17-02-2026

Слава богу что не пенсионер.

