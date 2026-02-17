Что делать, если потерялся смартфон?

Эксперты МТС дали несколько важных советов

17 февраля 2026, 11:10, ИА Амител

Девушка смотрит в телефон / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Смартфон может потерять кто угодно – и это всегда неприятно. Главное в такие моменты — не паниковать и действовать по шагам. Эксперты МТС подготовили простую памятку: как снизить риски, попробовать найти гаджет и защитить свои данные.

Сначала блокируем сим-карту

Смартфон хранит персональную информацию, а номер телефона часто привязан к банкам, соцсетям и мессенджерам. Если на устройстве нет пароля на экран, злоумышленник может получить доступ к сервисам, где подтверждение идет через СМС. Поэтому первым делом стоит заблокировать сим-карту. Сделать это можно тремя способами:

позвонить в кол-центр своего оператора;

прийти с паспортом в ближайший офис оператора;

зайти в личный кабинет на сайте оператора (если помните пароль, но иногда потребуется код из СМС).

Даже если экран защищен, сим-карту без пин-кода могут переставить в другой телефон, поэтому блокировка все равно важна.

Пытаемся найти по геолокации

Если потерю заметили сразу, попробуйте отследить смартфон через геолокацию. Это сработает только в том случае, если нужные сервисы включили заранее и на телефоне активна навигация.

Для устройств на Андроиде путь выглядит так: "Настройки" — "Гугл" — "Все сервисы" — "Портал поиска" — "Обнаруживать местоположение устройства".

Для айфона и айпада: "Настройки" — "Аккаунт Эпл" — "Локатор" — "Найти Айфон" — "Вкл.".

Важно сделать это как можно быстрее, пока телефон подключен к мобильному интернету. При этом операторы связи не могут сообщать местоположение телефона без решения суда или запроса полиции. Всегда держите в гаджете включенной спутниковую навигацию — без нее все эти настройки почти не работают и пользы от них мало.

Возвращаем контроль над устройством

Если геолокация показывает, что смартфон рядом, включите на нем звуковой сигнал — это помогает, когда телефон где-то неподалеку или в толпе. Если же устройство уже далеко или выключено, через тот же сервис можно заблокировать гаджет или удалить с него данные. Команда сработает, когда телефон снова выйдет в интернет.

Если самостоятельно вернуть телефон не удается, обращайтесь в полицию. Желательно знать серийный номер устройства, он указан в документах. С ними можно прийти в отделение, написать заявление и попросить подтверждение, что его приняли.

Как подготовиться заранее

Чтобы в случае потери все прошло спокойнее, лучше настроить защиту заранее: