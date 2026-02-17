Врачи рассказали, почему не стоит есть пельмени ежедневно
Медики советуют не утяжелять блюдо жирными соусами
17 февраля 2026, 14:02, ИА Амител
Пельмени не стоит рассматривать как блюдо для ежедневного рациона, предупредил врач. По его словам, чрезмерное употребление этого популярного полуфабриката может привести к увеличению нагрузки на сердце и дефициту витаминов.
Как рассказал в беседе с РИА Новости врач Андрей Тяжельников, проблема заключается не только в высокой калорийности пельменей, но и в большом содержании соли. Она способствует задержке жидкости в организме и появлению отеков. При отсутствии заболеваний желудочно-кишечного тракта специалист рекомендует есть пельмени не чаще одного раза в неделю.
Врач также советует внимательно следить за размером порции и не утяжелять блюдо жирными соусами. По его словам, пельмени лучше не включать в завтрак и ужин.
«Смягчить жирность блюда помогут овощи», — отметил Тяжельников.
Ранее кардиолог Елизавета Скородумова предупредила о серьезной опасности для здоровья, которую несут жареная пища и ультрапереработанные продукты.
14:10:37 17-02-2026
Там мяса почти нет, половина мука. Цена как у чистой свинины.
15:29:47 17-02-2026
Если есть пельмени каждый день, то они могут кончиться.
15:57:13 17-02-2026
Нашли когда писать такое. Может напишут еще что на пасху нельзя есть яйца, на новый год икру и шаппанское, на 8 марта цветы вредны тоже.
Сегодня Китайский Новый Год господа. Вот только сегодня наступает год Лошади. Многие конечно как лошади пить начали еще за долго до 31 декабря и пили до середины января. Ан нет. Сегодня праздник весны и он же Новый Год у китайцев. И традиционное блюдо у них именоо пельмени в новый год.
17:46:56 17-02-2026
Пельмени разве не при варке солят? Не солите и будет вам счастье. А на счет калорийности, они бывают очень разные по содержимому.