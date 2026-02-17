Врачи рассказали, почему не стоит есть пельмени ежедневно

Медики советуют не утяжелять блюдо жирными соусами

17 февраля 2026, 14:02, ИА Амител

Пельмени / Фото: amic.ru

Пельмени не стоит рассматривать как блюдо для ежедневного рациона, предупредил врач. По его словам, чрезмерное употребление этого популярного полуфабриката может привести к увеличению нагрузки на сердце и дефициту витаминов.

Как рассказал в беседе с РИА Новости врач Андрей Тяжельников, проблема заключается не только в высокой калорийности пельменей, но и в большом содержании соли. Она способствует задержке жидкости в организме и появлению отеков. При отсутствии заболеваний желудочно-кишечного тракта специалист рекомендует есть пельмени не чаще одного раза в неделю.

Врач также советует внимательно следить за размером порции и не утяжелять блюдо жирными соусами. По его словам, пельмени лучше не включать в завтрак и ужин.

«Смягчить жирность блюда помогут овощи», — отметил Тяжельников.

