Такой день. Новая цена на проезд в маршрутке № 125 и зубы мамонта в Рубцовске

О главных событиях за 16 февраля

16 февраля 2026, 23:54, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Бийске произошло два дорожно‑транспортных происшествия с участием несовершеннолетних пешеходов. Первое ДТП случилось на улице Ленинградской. Как сообщили в больнице скорой медицинской помощи, там сбили 12‑летнего мальчика. По предварительной информации, ребенок переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса легкового автомобиля. Несколько позже стало известно еще об одном ДТП — на улице Трофимова. Там пострадал 14‑летний пешеход. Мальчика также доставила в больницу бригада скорой помощи.

С 23 февраля жители Новоалтайска и Барнаула столкнутся с повышением стоимости проезда на межмуниципальном маршруте № 125, связывающем краевую столицу с городом‑спутником. Согласно уведомлению, размещенному на сайте Минтранса, тариф вырастет сразу на 10 рублей — с 75 до 85 рублей. При этом цена билета до станции Присягино составит 60 рублей.

На платформе "Авито" появилось необычное объявление из Рубцовска: продавец предлагает к покупке два зуба мамонта. Согласно описанию, экземпляры имеют разный вес: первый — 1045 граммов, второй — 1445 граммов. Для сохранности зубы еще в прошлом веке были покрыты эпоксидной смолой.