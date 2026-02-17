Умер Роберт Дюваль — звезда "Крестного отца" и "Апокалипсиса сегодня"

Свою единственную статуэтку "Оскар" как лучший актер он получил за пронзительную роль спившегося кантри-певца Мака Слэджа в драме "Нежное милосердие"

17 февраля 2026, 07:35, ИА Амител

На 96-м году жизни скончался легендарный голливудский актер Роберт Дюваль. О смерти оскароносного артиста сообщила в соцсетях его супруга Лусиана. Дюваль ушел из жизни в воскресенье, 15 февраля, в своем доме в Мидлберге, штат Вирджиния.

Дюваль оставил неизгладимый след в мировом кинематографе. Миллионы зрителей запомнили его по роли Тома Хагена — преданного консильери и адвоката семьи Корлеоне в культовых "Крестном отце" и "Крестном отце 2" Фрэнсиса Форда Копполы.

Не менее яркой стала работа в другом шедевре — "Апокалипсис сегодня", где Дюваль блистательно воплотил образ подполковника Билла Килгора, подарив кинематографу бессмертную фразу: "Я люблю запах напалма по утрам".

Свою единственную статуэтку "Оскар" как лучший актер Дюваль получил за пронзительную роль спившегося кантри-певца Мака Слэджа в драме "Нежное милосердие" (1983). Всего он номинировался на премию семь раз.

Примечательно, что актер отказался сниматься в третьем "Крестном отце", посчитав "совершенно неприемлемым" гонорар Аль Пачино, который в пять раз превышал его собственный.