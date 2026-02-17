Прокурор запросил 15 пожизненных сроков по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"
Еще четверым фигурантам запросили от 19 до 22 лет колонии
17 февраля 2026, 12:36, ИА Амител
На заседании Московского городского суда прокурор озвучил требования по наказанию для обвиняемых в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом РБК сообщил адвокат Даниэль Готье, представляющий интересы потерпевших.
Государственное обвинение запросило пожизненное лишение свободы для 15 фигурантов. В их число вошли четверо непосредственных исполнителей теракта — Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачаболизоду.
Им вменяют совершение теракта, прохождение обучения для террористической деятельности, незаконный оборот оружия и участие в террористической организации.
Пожизненные сроки также запрошены для 11 человек, которых следствие считает пособниками террористов. Размер штрафов, требуемых с них обвинением, варьируется от 500 тысяч до 2,7 миллиона рублей.
Еще для четверых фигурантов прокурор попросил назначить наказание в виде лишения свободы на сроки от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 10 месяцев. Речь идет об Алишере Касимове, а также об Исроиле, Диловаре и Аминчоне Исломовых.
Защита потерпевших настаивает на максимально суровом наказании. Адвокат Людмила Айвар подчеркнула, что терроризм — это преступление, которое не только ломает судьбы конкретных людей, но и подрывает ощущение безопасности в стране в целом.
«Мягкость приговора звучит как разрешение повторить», — заявила Айвар.
Потерпевшие также просят суд удовлетворить гражданские иски, общая сумма которых превышает 65 миллионов рублей.
Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных боевиков ворвались в здание перед концертом группы "Пикник", открыли стрельбу по зрителям и устроили поджог. Жертвами теракта стали 149 человек, более 600 получили ранения.
12:42:35 17-02-2026
Вернуть смертную казнь.
Явных виновников казнить.
Причастных - посадить пожизненно.
С максимальным освещением в СМИ.
И пусть Западные СМИ верещат. Чем громче, тем лучше.
13:06:50 17-02-2026
Гость (12:42:35 17-02-2026) Вернуть смертную казнь.Явных виновников казнить.Прич... А как быть с тем, что от пожара и неработающий систем дымоудаления и пожаротушения , людей погибло больше чем от выстрелов?
Считаете, что и собственник здания и контролирующие органы должны понести какое то наказание?)))
14:15:51 17-02-2026
Гость (13:06:50 17-02-2026) А как быть с тем, что от пожара и неработающий систем дымоуд... Тут вопрос к контролирующим органам. Не допускать открытия опасных заведений.
На днях еду около 22 ч мимо КДМ, а там на улице очередь в подвальное помещение скандального бара человек 30, и сколько при этом внутри?
Если там пожар плучился по типу Хромой лошади, кого наказывать, владельца или контролерам которые разрешают работу заведению с такими массами молодежи, 90% из которых пьяны, где драки почти каждый день?
16:30:18 17-02-2026
Гость (14:15:51 17-02-2026) Тут вопрос к контролирующим органам. Не допускать открытия о... Догадайтесь с двух раз, почему туда очередь именно с 22.00. И с какого боку здесь контролирующие органы?
20:30:31 17-02-2026
Гость (16:30:18 17-02-2026) Догадайтесь с двух раз, почему туда очередь именно с 22.00. ... Просветите, почему?
13:30:39 17-02-2026
Гость (12:42:35 17-02-2026) Вернуть смертную казнь.Явных виновников казнить.Прич...
это с нашими то судьями типа хахалевой вводить смертную казнь?
14:11:39 17-02-2026
Гость (13:30:39 17-02-2026) это с нашими то судьями типа хахалевой вводить смертную ... Вы думаете что те автоматчики, стрелявшие в людей, жертвы судебного произвола?
Я ж написал "явные". С видеодоказательствами. По которым ни у кого не возникнет сомнений.
13:20:29 17-02-2026
а так же считать причастными к преступлению. кто оправдывает это событие
15:53:36 17-02-2026
теперь их 50 лет кормить и содержать. Где плаха на лобном месте с четвертованием и колесованием при всем честном народе? где я вас спрашиваю?
20:32:57 17-02-2026
Гость (15:53:36 17-02-2026) теперь их 50 лет кормить и содержать. Где плаха на лобном ме... На кормежку, содержание заключенных, охрану государство потратит большие миллионы за будущие годы.
К чему эти расходы? Во сколько сейчас ободится один заключенный? Если все посчитать, вплоть до содержания зданий. Тысяч 100 в месяц?