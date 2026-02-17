Прокурор запросил 15 пожизненных сроков по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

17 февраля 2026, 12:36, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

На заседании Московского городского суда прокурор озвучил требования по наказанию для обвиняемых в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом РБК сообщил адвокат Даниэль Готье, представляющий интересы потерпевших.

Государственное обвинение запросило пожизненное лишение свободы для 15 фигурантов. В их число вошли четверо непосредственных исполнителей теракта — Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачаболизоду.

Им вменяют совершение теракта, прохождение обучения для террористической деятельности, незаконный оборот оружия и участие в террористической организации.

Пожизненные сроки также запрошены для 11 человек, которых следствие считает пособниками террористов. Размер штрафов, требуемых с них обвинением, варьируется от 500 тысяч до 2,7 миллиона рублей.

Еще для четверых фигурантов прокурор попросил назначить наказание в виде лишения свободы на сроки от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 10 месяцев. Речь идет об Алишере Касимове, а также об Исроиле, Диловаре и Аминчоне Исломовых.

Защита потерпевших настаивает на максимально суровом наказании. Адвокат Людмила Айвар подчеркнула, что терроризм — это преступление, которое не только ломает судьбы конкретных людей, но и подрывает ощущение безопасности в стране в целом.

«Мягкость приговора звучит как разрешение повторить», — заявила Айвар.

Потерпевшие также просят суд удовлетворить гражданские иски, общая сумма которых превышает 65 миллионов рублей.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных боевиков ворвались в здание перед концертом группы "Пикник", открыли стрельбу по зрителям и устроили поджог. Жертвами теракта стали 149 человек, более 600 получили ранения.