Минобороны РФ: Срочников могут направить на службу пожарными в МЧС

С российским оборонным ведомством эта инициатива уже согласована

17 февраля 2026, 12:51, ИА Амител

Россия планирует привлекать военнослужащих по призыву для службы в пожарных подразделениях. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, пишет ТАСС.

Министр подчеркнул, что вопрос комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы военнослужащими по призыву уже согласован с Министерством обороны РФ.

«Отдельным вопросом является привлечение военнослужащих по призыву для комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы. С Минобороны России эта инициатива уже согласована», — заявил Куренков.

Александр Куренков обратился к депутатам с просьбой оказать содействие в рассмотрении соответствующих законодательных поправок:

«Надеюсь на ваше содействие и помощь при их рассмотрении в стенах Государственной Думы».

Для реализации этой инициативы, как отметил глава ведомства, потребуется внести изменения в федеральный закон "О пожарной безопасности" — при условии поддержки проекта президентом РФ.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы отклонил предложение повысить в три раза оклады солдатам срочной службы. В нижней палате парламента сочли данную инициативу "несвоевременной".