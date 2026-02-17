Минобороны РФ: Срочников могут направить на службу пожарными в МЧС

С российским оборонным ведомством эта инициатива уже согласована

17 февраля 2026, 12:51, ИА Амител

Армия / Фото из архива amic.ru

Россия планирует привлекать военнослужащих по призыву для службы в пожарных подразделениях. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, пишет ТАСС.

Министр подчеркнул, что вопрос комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы военнослужащими по призыву уже согласован с Министерством обороны РФ.

«Отдельным вопросом является привлечение военнослужащих по призыву для комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы. С Минобороны России эта инициатива уже согласована», — заявил Куренков.

Александр Куренков обратился к депутатам с просьбой оказать содействие в рассмотрении соответствующих законодательных поправок: 

«Надеюсь на ваше содействие и помощь при их рассмотрении в стенах Государственной Думы».

Для реализации этой инициативы, как отметил глава ведомства, потребуется внести изменения в федеральный закон "О пожарной безопасности" — при условии поддержки проекта президентом РФ. 

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы отклонил предложение повысить в три раза оклады солдатам срочной службы. В нижней палате парламента сочли данную инициативу "несвоевременной".

Комментарии 8

Гость

13:03:12 17-02-2026

Их сейчас в любой части стараются не трогать, ни дай Бог ударится , синяк поставит там воя будет, замучаешься отписываться. В наряды не ходят, полы не моют, а в МЧС аж в реагирующие подразделения.

Гость

13:03:49 17-02-2026

А что интересно случилось то ?
Посмотрел вакансии, там от 35 тысяч зарплата, по-идее и так должно быть желающих полно

Гость

13:37:43 17-02-2026

Гость (13:03:49 17-02-2026) А что интересно случилось то ?Посмотрел вакансии, там от... от 30 и до 40, очень хорошая зарплата, очередь желающих жизнью рискнуть за эти деньги

Медведь-шатун

13:05:16 17-02-2026

Доигрались, дооптимизировались, совсем не хотят деньги платить, сейчас пожарные, потом полиция, там тоже никто служить не хочет за копеечное жалование, ситуация хуже чем в 90-е.....

Гость

14:07:07 17-02-2026

Медведь-шатун (13:05:16 17-02-2026) Доигрались, дооптимизировались, совсем не хотят деньги плати... полиция "не потом" уже очень давно
некомплект на земле 60% уже давно норма

Гость

13:11:23 17-02-2026

И пусть срочникам в пожарке платят такие же деньги, как штатным пожарникам, иначе они на рукавах вертели огонь гасить за копейки. Забесплатно можно только бычки гасить.

Гость

13:27:56 17-02-2026

Хорошая идея, чтобы зарплаты пожарным не поднимать

Александр

23:11:03 18-02-2026

Дожили!

