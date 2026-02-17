В Барнауле обнаружили тело женщины, которую почти месяц не могли найти

Обстоятельства гибели не уточняются

17 февраля 2026, 12:42, ИА Амител

Пропал человек / Ориентировка: "ЛизаАлерт"

В Барнауле обнаружили тело 47-летней женщины, чье местонахождение было неизвестно с 22 января 2026 года, информирует алтайское отделение поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

«Найдена, погибла. Отряд приносит соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Где нашли женщину и обстоятельства ее гибели не уточняются.