В России за неделю выросла заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19

Показатель вернулся к уровню начала октября прошлого года

17 февраля 2026, 09:01, ИА Амител

Медицинская маска / Фото: amic.ru

В России фиксируется сезонный подъем респираторных инфекций. По данным Роспотребнадзора, на седьмой неделе 2026 года заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 4,5% — зарегистрировано 775 тысяч случаев, сообщает РИА Новости.

Коронавирус также демонстрирует негативную динамику: число заболевших COVID-19 увеличилось на 4,9% и составило 6,4 тысячи случаев за неделю.

В январе Минздрав утвердил новый стандарт лечения гриппа у взрослых. Главные изменения коснулись лекарственного обеспечения. Перечень препаратов сокращен с 51 до 29 наименований. Из списка исключили антибиотики — их заменят противовирусные препараты.

Комментарии 3

10:02:39 17-02-2026

Всё никак ковидлу не могут разогнать?

Уважаемые - бабла уже не будет, не старайтесь!

Гость

10:14:14 17-02-2026

@ (10:02:39 17-02-2026) Всё никак ковидлу не могут разогнать?Уважаемые - баб...
В Средневековье подобные тебе кричали, что чума послана как наказание за наши грехи, поэтому надо всей деревней собраться вместе и провести крестный ход

Гость

10:25:30 17-02-2026

@ (10:02:39 17-02-2026) Всё никак ковидлу не могут разогнать?Уважаемые - баб... скорее все никак вольницу забыть не могут

