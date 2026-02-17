В России за неделю выросла заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19
17 февраля 2026, 09:01, ИА Амител
В России фиксируется сезонный подъем респираторных инфекций. По данным Роспотребнадзора, на седьмой неделе 2026 года заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 4,5% — зарегистрировано 775 тысяч случаев, сообщает РИА Новости.
Показатель вернулся к уровню начала октября прошлого года.
Коронавирус также демонстрирует негативную динамику: число заболевших COVID-19 увеличилось на 4,9% и составило 6,4 тысячи случаев за неделю.
В январе Минздрав утвердил новый стандарт лечения гриппа у взрослых. Главные изменения коснулись лекарственного обеспечения. Перечень препаратов сокращен с 51 до 29 наименований. Из списка исключили антибиотики — их заменят противовирусные препараты.
10:02:39 17-02-2026
Всё никак ковидлу не могут разогнать?
Уважаемые - бабла уже не будет, не старайтесь!
10:14:14 17-02-2026
@ (10:02:39 17-02-2026)
В Средневековье подобные тебе кричали, что чума послана как наказание за наши грехи, поэтому надо всей деревней собраться вместе и провести крестный ход
10:25:30 17-02-2026
@ (10:02:39 17-02-2026) Всё никак ковидлу не могут разогнать?Уважаемые - баб... скорее все никак вольницу забыть не могут