В России за неделю выросла заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19

17 февраля 2026, 09:01, ИА Амител

В России фиксируется сезонный подъем респираторных инфекций. По данным Роспотребнадзора, на седьмой неделе 2026 года заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 4,5% — зарегистрировано 775 тысяч случаев, сообщает РИА Новости.

Показатель вернулся к уровню начала октября прошлого года.

Коронавирус также демонстрирует негативную динамику: число заболевших COVID-19 увеличилось на 4,9% и составило 6,4 тысячи случаев за неделю.

В январе Минздрав утвердил новый стандарт лечения гриппа у взрослых. Главные изменения коснулись лекарственного обеспечения. Перечень препаратов сокращен с 51 до 29 наименований. Из списка исключили антибиотики — их заменят противовирусные препараты.