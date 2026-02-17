Гулянья и сватовство. Как принято отмечать второй день Масленицы — Заигрыш
У вторника масленичной недели есть свои традиции и запреты
17 февраля 2026, 06:55, ИА Амител
С 16 по 22 февраля в России отмечают Масленицу. Второй день масленичной недели — Заигрыш — выпадает на вторник, 17 февраля. Рассказываем, что это за праздник и в чем его суть.
Почему вторник на масленичной неделе называется Заигрыш?
Какие традиции связаны с Заигрышем?
На Руси большинство обрядов в масленичный вторник сводилось к сватовству. Молодые люди ходили на смотрины и выбирали себе вторую половинку. Парни приглашали понравившихся девушек и их родителей кататься с ледяных горок. Так молодые и их родственники лучше узнавали друг друга. Если в Заигрыш удавалось договориться о помолвке, свадьбу назначали на Красную горку — праздник, который отмечают через неделю после Пасхи.
Не обходился Заигрыш и без шумных гуляний: в этот день было принято кататься на санках с горы, водить хороводы вокруг чучела зимы, которое смастерили накануне, а также танцевать и петь. Еще в масленичный вторник нужно было хоть раз скатиться с ледяной горки, чтобы "не обидеть Масленицу" и привлечь к себе удачу на весь грядущий год.
А по вечерам, после всех гуляний, было принято собираться большими семьями и компаниями по домам. Во время посиделок пили чай, ели блины и пели частушки, а также планировали последующие масленичные дни.
Что готовят на второй день масленичной недели?
А что нельзя делать на Заигрыш?
- Злиться, ругаться с близкими и грустить — согласно поверью, несчастья и конфликты затянутся на весь год;
- сидеть дома в одиночестве и отказывать в гостеприимстве — иначе можно упустить свое счастье;
- заниматься тяжелым физическим трудом — масленичная неделя считается временем для отдыха;
- рассказывать о своих снах — иначе ночные кошмары быстро сбудутся, а хорошие сны никогда не исполнятся.
Какие приметы и поверья есть на Заигрыш?
Во вторник масленичной недели было принято шумно гулять и веселиться. Согласно поверьям, чем веселее пройдет день, тем богаче на хорошие события будет весь следующий год.
Также считалось, что в этот день нужно испечь много блинов и пригласить гостей. Чем больше лакомства они съедят и чем гостеприимнее окажется хозяин, тем больше в его доме будет денег и удачи.
А еще на Заигрыш есть несколько погодных примет. Так, мороз в этот день предвещает жаркое лето. А если на крышах много сосулек, то будущий сезон окажется урожайным.
