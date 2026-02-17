На Руси большинство обрядов в масленичный вторник сводилось к сватовству. Молодые люди ходили на смотрины и выбирали себе вторую половинку. Парни приглашали понравившихся девушек и их родителей кататься с ледяных горок. Так молодые и их родственники лучше узнавали друг друга. Если в Заигрыш удавалось договориться о помолвке, свадьбу назначали на Красную горку — праздник, который отмечают через неделю после Пасхи.

Не обходился Заигрыш и без шумных гуляний: в этот день было принято кататься на санках с горы, водить хороводы вокруг чучела зимы, которое смастерили накануне, а также танцевать и петь. Еще в масленичный вторник нужно было хоть раз скатиться с ледяной горки, чтобы "не обидеть Масленицу" и привлечь к себе удачу на весь грядущий год.

А по вечерам, после всех гуляний, было принято собираться большими семьями и компаниями по домам. Во время посиделок пили чай, ели блины и пели частушки, а также планировали последующие масленичные дни.