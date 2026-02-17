Гулянья и сватовство. Как принято отмечать второй день Масленицы — Заигрыш

У вторника масленичной недели есть свои традиции и запреты

17 февраля 2026, 06:55, ИА Амител

Масленица / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Масленица / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

С 16 по 22 февраля в России отмечают Масленицу. Второй день масленичной недели — Заигрыш — выпадает на вторник, 17 февраля. Рассказываем, что это за праздник и в чем его суть.

Почему вторник на масленичной неделе называется Заигрыш?

У слова "заигрыш" есть несколько значений. Прежде всего, оно происходит от глагола "заигрывать", то есть "веселить", "завлекать". Но в этом случае его принято трактовать как "оказывать знаки внимания". Дело в том, что на Руси именно на второй день Масленицы часто выбирали женихов и невест, то есть девушки и молодые люди заигрывали друг с другом.
Какие традиции связаны с Заигрышем?

На Руси большинство обрядов в масленичный вторник сводилось к сватовству. Молодые люди ходили на смотрины и выбирали себе вторую половинку. Парни приглашали понравившихся девушек и их родителей кататься с ледяных горок. Так молодые и их родственники лучше узнавали друг друга. Если в Заигрыш удавалось договориться о помолвке, свадьбу назначали на Красную горку — праздник, который отмечают через неделю после Пасхи.

Не обходился Заигрыш и без шумных гуляний: в этот день было принято кататься на санках с горы, водить хороводы вокруг чучела зимы, которое смастерили накануне, а также танцевать и петь. Еще в масленичный вторник нужно было хоть раз скатиться с ледяной горки, чтобы "не обидеть Масленицу" и привлечь к себе удачу на весь грядущий год.

А по вечерам, после всех гуляний, было принято собираться большими семьями и компаниями по домам. Во время посиделок пили чай, ели блины и пели частушки, а также планировали последующие масленичные дни.

Что готовят на второй день масленичной недели?

На Заигрыш, как и в другие дни масленичной недели, главное блюдо на столе — блины. Их подают с припеком, различными начинками, либо просто с медом или сметаной. Кроме традиционного праздничного лакомства, на Руси было принято ставить на стол калачи и медовые пряники, а также ароматные травяные чаи, отвары и медовые сбитни.
А что нельзя делать на Заигрыш?

  • Злиться, ругаться с близкими и грустить — согласно поверью, несчастья и конфликты затянутся на весь год;
  • сидеть дома в одиночестве и отказывать в гостеприимстве — иначе можно упустить свое счастье;
  • заниматься тяжелым физическим трудом — масленичная неделя считается временем для отдыха;
  • рассказывать о своих снах — иначе ночные кошмары быстро сбудутся, а хорошие сны никогда не исполнятся.
Какие приметы и поверья есть на Заигрыш?

Во вторник масленичной недели было принято шумно гулять и веселиться. Согласно поверьям, чем веселее пройдет день, тем богаче на хорошие события будет весь следующий год.

Также считалось, что в этот день нужно испечь много блинов и пригласить гостей. Чем больше лакомства они съедят и чем гостеприимнее окажется хозяин, тем больше в его доме будет денег и удачи.

А еще на Заигрыш есть несколько погодных примет. Так, мороз в этот день предвещает жаркое лето. А если на крышах много сосулек, то будущий сезон окажется урожайным.

