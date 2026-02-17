МВД предложило по слюне выявлять алкогольное и наркотическое опьянение у водителей
Делать это можно на месте при помощи новых экспресс-тестов
17 февраля 2026, 11:22, ИА Амител
МВД России предложило изменить правила освидетельствования автомобилистов и определять следы этанола и наркотиков по слюне водителей при помощи новых видов экспресс-тестов, пишет "Коммерсант".
«Проверка занимает не более пяти минут, причем выходить из машины не обязательно. Если тест ничего не обнаружит и других признаков опьянения нет, то автомобилиста отпустят. Если прибор подтвердит наличие запрещенных веществ, то автомобилиста отстранят от управления машиной и направят на стандартные проверки», — говорится в проекте постановления.
От тестирования можно будет отказаться — прав за это не лишат. Весь процесс тестирования будет фиксироваться на нагрудный видеорегистратор инспектора.
Сейчас сотрудники ДПС должны обращать внимание на запах алкоголя изо рта водителя, неустойчивость позы, нарушение речи, изменение цвета лица и "поведение, не соответствующее обстановке".
Ранее МВД предложило несколько мер, которые заставят пристегиваться ремнем безопасности. К примеру, автопроизводители должны предусмотреть постоянный звуковой сигнал при непристегнутом ремне.
11:53:55 17-02-2026
Можно будет отказаться...))))
12:04:50 17-02-2026
и лишится прав!
12:19:52 17-02-2026
Да проверяйте! Остановите сперва...
12:35:30 17-02-2026
Гость (12:19:52 17-02-2026) Да проверяйте! Остановите сперва... ... Слабо вы видимо представляете как они работают
12:47:50 17-02-2026
Гость (12:35:30 17-02-2026) Слабо вы видимо представляете как они работают ... Открой тайну! Открой тайну ключика!!!(с)
За более чем 30 лет за рулем, ни разу не проверяли на алкашку. Наверное потому что пьяный не езжу?
12:42:14 17-02-2026
