МВД предложило по слюне выявлять алкогольное и наркотическое опьянение у водителей

Делать это можно на месте при помощи новых экспресс-тестов

17 февраля 2026, 11:22, ИА Амител

Водитель / Фото: amic.ru
Водитель / Фото: amic.ru

МВД России предложило изменить правила освидетельствования автомобилистов и определять следы этанола и наркотиков по слюне водителей  при помощи новых видов экспресс-тестов, пишет "Коммерсант".

«Проверка занимает не более пяти минут, причем выходить из машины не обязательно. Если тест ничего не обнаружит и других признаков опьянения нет, то автомобилиста отпустят. Если прибор подтвердит наличие запрещенных веществ, то автомобилиста отстранят от управления машиной и направят на стандартные проверки», — говорится в проекте постановления.

От тестирования можно будет отказаться — прав за это не лишат. Весь процесс тестирования будет фиксироваться на нагрудный видеорегистратор инспектора.

Сейчас сотрудники ДПС должны обращать внимание на запах алкоголя изо рта водителя, неустойчивость позы, нарушение речи, изменение цвета лица и "поведение, не соответствующее обстановке".

Ранее МВД предложило несколько мер, которые заставят пристегиваться ремнем безопасности. К примеру, автопроизводители должны предусмотреть постоянный звуковой сигнал при непристегнутом ремне.

Комментарии 9

Гость

11:53:55 17-02-2026

Можно будет отказаться...))))

Гость

12:04:50 17-02-2026

и лишится прав!

Гость

12:19:52 17-02-2026

Да проверяйте! Остановите сперва...

Гость

12:35:30 17-02-2026

Гость (12:19:52 17-02-2026) Да проверяйте! Остановите сперва... ... Слабо вы видимо представляете как они работают

Гость

12:47:50 17-02-2026

Гость (12:35:30 17-02-2026) Слабо вы видимо представляете как они работают ... Открой тайну! Открой тайну ключика!!!(с)
За более чем 30 лет за рулем, ни разу не проверяли на алкашку. Наверное потому что пьяный не езжу?

Гость

12:42:14 17-02-2026

Ещё мазки не придемали делать? Заодно у мужчин простату проверяли бы.

Гость

12:53:18 17-02-2026

Гость (12:42:14 17-02-2026) Ещё мазки не придемали делать? Заодно у мужчин простату пров... Они тебе еще и массаж простаты сделают...

Гость

12:57:54 17-02-2026

Гость (12:42:14 17-02-2026) Ещё мазки не придемали делать? Заодно у мужчин простату пров... А у женщин на яйцеглист

Гость

13:13:31 17-02-2026

Лучшие результаты даёт ректальное зондирование. Чем толще зонд - тем точнее результат.

