МВД предложило по слюне выявлять алкогольное и наркотическое опьянение у водителей

Делать это можно на месте при помощи новых экспресс-тестов

17 февраля 2026, 11:22, ИА Амител

Водитель / Фото: amic.ru

МВД России предложило изменить правила освидетельствования автомобилистов и определять следы этанола и наркотиков по слюне водителей при помощи новых видов экспресс-тестов, пишет "Коммерсант".

«Проверка занимает не более пяти минут, причем выходить из машины не обязательно. Если тест ничего не обнаружит и других признаков опьянения нет, то автомобилиста отпустят. Если прибор подтвердит наличие запрещенных веществ, то автомобилиста отстранят от управления машиной и направят на стандартные проверки», — говорится в проекте постановления.

От тестирования можно будет отказаться — прав за это не лишат. Весь процесс тестирования будет фиксироваться на нагрудный видеорегистратор инспектора.

Сейчас сотрудники ДПС должны обращать внимание на запах алкоголя изо рта водителя, неустойчивость позы, нарушение речи, изменение цвета лица и "поведение, не соответствующее обстановке".

Ранее МВД предложило несколько мер, которые заставят пристегиваться ремнем безопасности. К примеру, автопроизводители должны предусмотреть постоянный звуковой сигнал при непристегнутом ремне.