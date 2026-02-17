Правительство готовит новые правила возврата товаров на маркетплейсах

Электронику, парфюмерию и косметику нельзя будет вернуть после получения — только отказаться при доставке

17 февраля 2026, 11:30, ИА Амител

Маркетплейс Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Маркетплейс Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В России готовятся изменить правила игры для маркетплейсов. На стратегической сессии правительства под руководством Михаила Мишустина обсуждалась проблема бесконтрольных возвратов товаров надлежащего качества, сообщает РИА Новости.

Предложено законодательно разграничить два понятия: отказ от товара при получении и возврат после того, как покупатель его забрал.

Для этого планируется ввести четкий перечень товаров, которые нельзя будет вернуть после получения — отказаться от них можно будет только в пункте выдачи или курьеру в момент доставки. Под это правило могут попасть электроника, парфюмерия и косметика.

Кроме того, будет определен список товаров, отказ от которых невозможен даже при получении. Речь идет о продукции, чувствительной к условиям хранения и оборота:

  • продукты питания;
  • лекарства;
  • медицинские изделия.

Для остальных товаров предлагается ужесточить процедуры контроля. Возвращать их можно будет только при соблюдении целостности упаковки, идентификаторов и пломб. В пунктах выдачи и у курьеров введут обязательную фото- и видеофиксацию, доступную для продавцов по запросу.

Еще одно важное нововведение: продавцы получат право удерживать с покупателей расходы на обратную доставку при возврате товара надлежащего качества.

Все эти изменения планируется внести поправками в закон "О защите прав потребителей". Сейчас возвраты через маркетплейсы регулируются нормами 2004 года, которые не учитывают современную специфику платформ и пунктов выдачи. Фактически площадки сами устанавливают правила — вплоть до возможности примерять одежду перед покупкой.

Комментарии 17

гость

12:07:37 17-02-2026

вплоть до возможности примерять одежду перед покупкой-так вроде в любом магазине разрешено мерять одежду перед покупкой или уже что то новое ввели

Гость

12:18:12 17-02-2026

В общем-спихнуть дрянненький товар и точка...

Гость

12:21:19 17-02-2026

Гость (12:18:12 17-02-2026) В общем-спихнуть дрянненький товар и точка... ... К этому всё и ведёт. Будут самый неликвид сувать.

Гость

15:31:03 17-02-2026

Гость (12:21:19 17-02-2026) К этому всё и ведёт. Будут самый неликвид сувать. ... мерЯть, сУвать
кровь из глаз. Что же вы творите с языком?

Гость

12:19:46 17-02-2026

Вот и начнут продавасы самый хлам упаковывать в оригинальные коробки, и запечатывать в плёнку, при вскрытии которой уже не получится вернуть без согласия продавана. А в некоторых пвз ещё и запрещают открывать заводскую упаковку, чёт ли не с кулаками говорят об этом. И за сломанный товар ты уже не получишь полностью деньги, так ещё и за пересылку платить. А где закон о защите прав потребителя? Сейчас начнут голимый третесотртный товар продавать выдавая за оригинал. А отличить сразу плохую сборку, качество комплектующих просто невозможно. Тем более если берёшь продукцию впервые. Запретили бы выписывать шмотки палетами, каждую трёх-четырёх размеров (как будто не знают свой размер, или он зависит от меркурия в ретрограде), вдруг не подойдут. Берите метр измеряйте дома себя, и согласно таблицы выбирайте нужный размер. Ну, и конечно отзывы подскажут какой размер вам надо.

Акакий

12:41:00 17-02-2026

Гость (12:19:46 17-02-2026) Вот и начнут продавасы самый хлам упаковывать в оригинальные... Вот насчёт размеров ,это зря.Наши размеры очень часто не совпадают с импортными,и что ,теперь ,нельзя вернуть обратно?Неправильная позиция.А вот насчёт скрытого дефекта в товарах,вполне согласен.Ты никогда сразу не определишь брак в смартфоне или планшете или где то в другой продукции,так что должна быть возможность возврата бракованного товара.

Гость

12:49:11 17-02-2026

Акакий (12:41:00 17-02-2026) Вот насчёт размеров ,это зря.Наши размеры очень часто не сов... Нее, с размерами полный бардак. Я-то точно все свои размеры знаю. А вот производитель как раз фигачит от балды.

Гость

12:30:44 17-02-2026

Еще одно важное нововведение: продавцы получат право удерживать с покупателей расходы на обратную доставку при возврате товара надлежащего качества.

То есть за нерабочий товал ты ещё и должен будешь заплатить. С чего бы это?
Если бы товар был качественный, а тебе в картах таро запретили иметь в окружении технику такого цвета, или на одежду в горошек нагадали - порча будет, В таких случаях пускай платит покупатель, хотя и этот возврат в защите прав прописан.

Гость

12:34:30 17-02-2026

Не означает ли это полную отмену гарантии?

владимир

12:34:45 17-02-2026

Всё для народа!!!!!

Гость

13:26:06 17-02-2026

Электроника? наверняка магазины техники радуются, покупатели к ним вновь придут?

Гость

15:07:51 17-02-2026

Гость (13:26:06 17-02-2026) Электроника? наверняка магазины техники радуются, покупате... под них видимо и делают заказушку, чтобы перестали с маркетплейсов дешевле брать

Гость

21:11:11 17-02-2026

Гость (15:07:51 17-02-2026) под них видимо и делают заказушку, чтобы перестали с маркетп... Все время при заказе сравниваю цены. И всегда по электронике в пользу ДНС.

Гость

13:26:22 17-02-2026

Присылают б/у товар 5 летней давности под видом нового. Много брака. Обещают одно, присылают другое.
Не качественные переводы с китайского.

Гость

19:58:47 17-02-2026

Возвращаемся все в магазины дружно

Гость

22:33:44 17-02-2026

Недавно видел в ПВЗ молодую девочку, 37 заказов одномоментно получающую - там гора упаковок! А она просто психанула (там час минимум это всё вскрывать и отсматривать, даже если по 1.5 минуты на один заказ тратить) и сказала, что ничего не нужно и всё вернула))) 20-30 товаров только в путь люди получают и вскрывают по паре штук. Некоторые вскрывают с мясом какие-то коробушки и не задумываются, что этот товар новый, но для подарка уже не пойдет. Какая-то дичь...)) Это не могло длиться вечно...

Гость

22:34:30 17-02-2026

Вб не зря отменил все проценты выкупа и всё такое, им выгодно возить товары туда-сюда ничуть не меньше, чем брать комиссию с продаж.

