Правительство готовит новые правила возврата товаров на маркетплейсах
Электронику, парфюмерию и косметику нельзя будет вернуть после получения — только отказаться при доставке
17 февраля 2026, 11:30, ИА Амител
В России готовятся изменить правила игры для маркетплейсов. На стратегической сессии правительства под руководством Михаила Мишустина обсуждалась проблема бесконтрольных возвратов товаров надлежащего качества, сообщает РИА Новости.
Предложено законодательно разграничить два понятия: отказ от товара при получении и возврат после того, как покупатель его забрал.
Для этого планируется ввести четкий перечень товаров, которые нельзя будет вернуть после получения — отказаться от них можно будет только в пункте выдачи или курьеру в момент доставки. Под это правило могут попасть электроника, парфюмерия и косметика.
Кроме того, будет определен список товаров, отказ от которых невозможен даже при получении. Речь идет о продукции, чувствительной к условиям хранения и оборота:
- продукты питания;
- лекарства;
- медицинские изделия.
Для остальных товаров предлагается ужесточить процедуры контроля. Возвращать их можно будет только при соблюдении целостности упаковки, идентификаторов и пломб. В пунктах выдачи и у курьеров введут обязательную фото- и видеофиксацию, доступную для продавцов по запросу.
Еще одно важное нововведение: продавцы получат право удерживать с покупателей расходы на обратную доставку при возврате товара надлежащего качества.
Все эти изменения планируется внести поправками в закон "О защите прав потребителей". Сейчас возвраты через маркетплейсы регулируются нормами 2004 года, которые не учитывают современную специфику платформ и пунктов выдачи. Фактически площадки сами устанавливают правила — вплоть до возможности примерять одежду перед покупкой.
12:07:37 17-02-2026
вплоть до возможности примерять одежду перед покупкой-так вроде в любом магазине разрешено мерять одежду перед покупкой или уже что то новое ввели
12:18:12 17-02-2026
В общем-спихнуть дрянненький товар и точка...
12:21:19 17-02-2026
Гость (12:18:12 17-02-2026) В общем-спихнуть дрянненький товар и точка... ... К этому всё и ведёт. Будут самый неликвид сувать.
15:31:03 17-02-2026
Гость (12:21:19 17-02-2026) К этому всё и ведёт. Будут самый неликвид сувать. ... мерЯть, сУвать
кровь из глаз. Что же вы творите с языком?
12:19:46 17-02-2026
Вот и начнут продавасы самый хлам упаковывать в оригинальные коробки, и запечатывать в плёнку, при вскрытии которой уже не получится вернуть без согласия продавана. А в некоторых пвз ещё и запрещают открывать заводскую упаковку, чёт ли не с кулаками говорят об этом. И за сломанный товар ты уже не получишь полностью деньги, так ещё и за пересылку платить. А где закон о защите прав потребителя? Сейчас начнут голимый третесотртный товар продавать выдавая за оригинал. А отличить сразу плохую сборку, качество комплектующих просто невозможно. Тем более если берёшь продукцию впервые. Запретили бы выписывать шмотки палетами, каждую трёх-четырёх размеров (как будто не знают свой размер, или он зависит от меркурия в ретрограде), вдруг не подойдут. Берите метр измеряйте дома себя, и согласно таблицы выбирайте нужный размер. Ну, и конечно отзывы подскажут какой размер вам надо.
12:41:00 17-02-2026
Гость (12:19:46 17-02-2026) Вот и начнут продавасы самый хлам упаковывать в оригинальные... Вот насчёт размеров ,это зря.Наши размеры очень часто не совпадают с импортными,и что ,теперь ,нельзя вернуть обратно?Неправильная позиция.А вот насчёт скрытого дефекта в товарах,вполне согласен.Ты никогда сразу не определишь брак в смартфоне или планшете или где то в другой продукции,так что должна быть возможность возврата бракованного товара.
12:49:11 17-02-2026
Акакий (12:41:00 17-02-2026) Вот насчёт размеров ,это зря.Наши размеры очень часто не сов... Нее, с размерами полный бардак. Я-то точно все свои размеры знаю. А вот производитель как раз фигачит от балды.
12:30:44 17-02-2026
Еще одно важное нововведение: продавцы получат право удерживать с покупателей расходы на обратную доставку при возврате товара надлежащего качества.
То есть за нерабочий товал ты ещё и должен будешь заплатить. С чего бы это?
Если бы товар был качественный, а тебе в картах таро запретили иметь в окружении технику такого цвета, или на одежду в горошек нагадали - порча будет, В таких случаях пускай платит покупатель, хотя и этот возврат в защите прав прописан.
12:34:30 17-02-2026
Не означает ли это полную отмену гарантии?
12:34:45 17-02-2026
Всё для народа!!!!!
13:26:06 17-02-2026
Электроника? наверняка магазины техники радуются, покупатели к ним вновь придут?
15:07:51 17-02-2026
Гость (13:26:06 17-02-2026) Электроника? наверняка магазины техники радуются, покупате... под них видимо и делают заказушку, чтобы перестали с маркетплейсов дешевле брать
21:11:11 17-02-2026
Гость (15:07:51 17-02-2026) под них видимо и делают заказушку, чтобы перестали с маркетп... Все время при заказе сравниваю цены. И всегда по электронике в пользу ДНС.
13:26:22 17-02-2026
Присылают б/у товар 5 летней давности под видом нового. Много брака. Обещают одно, присылают другое.
Не качественные переводы с китайского.
19:58:47 17-02-2026
Возвращаемся все в магазины дружно
22:33:44 17-02-2026
Недавно видел в ПВЗ молодую девочку, 37 заказов одномоментно получающую - там гора упаковок! А она просто психанула (там час минимум это всё вскрывать и отсматривать, даже если по 1.5 минуты на один заказ тратить) и сказала, что ничего не нужно и всё вернула))) 20-30 товаров только в путь люди получают и вскрывают по паре штук. Некоторые вскрывают с мясом какие-то коробушки и не задумываются, что этот товар новый, но для подарка уже не пойдет. Какая-то дичь...)) Это не могло длиться вечно...
22:34:30 17-02-2026
Вб не зря отменил все проценты выкупа и всё такое, им выгодно возить товары туда-сюда ничуть не меньше, чем брать комиссию с продаж.