Правительство готовит новые правила возврата товаров на маркетплейсах

Электронику, парфюмерию и косметику нельзя будет вернуть после получения — только отказаться при доставке

17 февраля 2026, 11:30, ИА Амител

Маркетплейс Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В России готовятся изменить правила игры для маркетплейсов. На стратегической сессии правительства под руководством Михаила Мишустина обсуждалась проблема бесконтрольных возвратов товаров надлежащего качества, сообщает РИА Новости.

Предложено законодательно разграничить два понятия: отказ от товара при получении и возврат после того, как покупатель его забрал.

Для этого планируется ввести четкий перечень товаров, которые нельзя будет вернуть после получения — отказаться от них можно будет только в пункте выдачи или курьеру в момент доставки. Под это правило могут попасть электроника, парфюмерия и косметика.

Кроме того, будет определен список товаров, отказ от которых невозможен даже при получении. Речь идет о продукции, чувствительной к условиям хранения и оборота:

продукты питания;

лекарства;

медицинские изделия.

Для остальных товаров предлагается ужесточить процедуры контроля. Возвращать их можно будет только при соблюдении целостности упаковки, идентификаторов и пломб. В пунктах выдачи и у курьеров введут обязательную фото- и видеофиксацию, доступную для продавцов по запросу.

Еще одно важное нововведение: продавцы получат право удерживать с покупателей расходы на обратную доставку при возврате товара надлежащего качества.

Все эти изменения планируется внести поправками в закон "О защите прав потребителей". Сейчас возвраты через маркетплейсы регулируются нормами 2004 года, которые не учитывают современную специфику платформ и пунктов выдачи. Фактически площадки сами устанавливают правила — вплоть до возможности примерять одежду перед покупкой.