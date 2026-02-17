Алтай вошел в топ-50 регионов, где жители стали тратить больше денег

В среднем житель края в месяц тратит 34,5 тыс. рублей

17 февраля 2026, 12:20, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Алтайский край занял 46-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по динамике потребительского спроса, а Республика Алтай — 13-е, сообщает РИА Новости.

Потребительский спрос оценивался аналитиками как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и расходов на общепит. Средние потребительские расходы в России на душу населения в месяц в 2025 году составляли 48,8 тыс. рублей, в 2024 году — 43,5 тыс. рублей. Из них на покупку товаров в среднем ушло 35 тыс. рублей, на оплату услуг — 11,4 тыс. рублей, а на общественное питание — 2,4 тыс. рублей.

«В Алтайском крае изменение потребительского спроса в 2025 году — рост на 2,88%. Среднедушевые среднемесячные траты — 34,5 тыс. рублей», — говорится в исследовании.

В Республике Алтай рост составил 5,48%, а среднемесячные траты — 36,4 тыс. рублей.

Среди регионов Сибири выше всего в рейтинге по динамике спроса расположились Республика Тыва (шестое место), показавшая рост на 8,11%, и Иркутская область с 7,15%. Однако если сравнивать регионы по среднедушевым тратам, то разница почти в два раза — 23,3 тыс. против 41,4 тыс. рублей.

Самый большой рост потребительского спроса отмечается в Чукотском автономном округе (13,86%), Магаданской области (10,15%) и Удмуртской Республике (9,22%).

В аутсайдерах, где динамика потребительского спроса показала отрицательный результат, находятся Тульская область (-0,91%), Мурманская область (-1,04%) и Ненецкий автономный округ (-1,13%).

Ранее Алтайский край оказался в конце рейтинга регионов РФ по вкладам населения. Объем вкладов на душу населения на 1 января 2026 года составил 245,1 тыс. рублей.