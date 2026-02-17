Многодетным предложили давать 5 млн на ипотеку

Помимо выплат на жилье, предлагаются ежемесячные пособия на каждого ребенка и ранний выход на пенсию

17 февраля 2026, 13:41, ИА Амител

Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

КПРФ выступила с инициативой ввести федеральный стандарт поддержки многодетных семей. Депутаты партии обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой рассчитать дополнительные расходы бюджета на реализацию законопроекта, сообщает "Газета.ru".

Как пояснил депутат Алексей Куринный, сегодня в России нет единого закона, закрепляющего статус многодетных и гарантированный набор мер поддержки. Помощь таким семьям остается на усмотрении регионов, чьи финансовые возможности сильно различаются.

Разработанный КПРФ законопроект предлагает ввести "единый базовый набор" независимо от места проживания семьи.

Что входит в предложенный пакет:

ежемесячная выплата на каждого ребенка в размере детского прожиточного минимума региона (без учета доходов семьи);

единовременная выплата до 5 млн рублей на улучшение жилищных условий — погашение ипотеки, покупку жилья или земельного участка, вступление в ЖСК;

ежегодная компенсация на покупку одежды — 20% от средней зарплаты по региону;

компенсация расходов на ЖКУ в пределах установленных нормативов.

Законопроект также предлагает смягчить пенсионные условия для родителей. Страховая пенсия по старости может назначаться раньше срока в зависимости от количества детей:

при двух детях — на три года раньше (женщинам или отцам-одиночкам);

при трех — на пять лет;

при четырех — на семь лет;

при пяти и более — на десять лет.

В пакет также включены бесплатное посещение культурных и спортивных учреждений и бесплатная парковка на платных городских стоянках.

Авторы инициативы подчеркивают, что все предложенные меры должны действовать на всей территории страны, обеспечивая равные условия для многодетных семей вне зависимости от региона проживания.