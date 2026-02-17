Врач назвала частые ошибки при ожоге маслом во время жарки блинов
Эксперт объяснила, почему ожог кипящим маслом опаснее ожога водой
17 февраля 2026, 08:47, ИА Амител
В разгар Масленицы, когда на кухнях вовсю жарят блины, резко возрастает риск получить ожог горячим маслом. Владлена Березовская, фельдшер скорой и неотложной помощи рассказала "Газете.ru", чем такой ожог отличается от ожога кипятком и как правильно оказать первую помощь.
Многие ошибочно полагают, что ожог маслом лечится так же, как ожог кипятком. Это опасное заблуждение.
«Температура кипения растительных масел — около 200 градусов, тогда как вода закипает при 100. К тому же масло вязкое, оно прилипает к коже и дольше ее обжигает. Это может привести не просто к покраснению, а к волдырям, глубоким повреждениям и даже некрозу тканей», — объясняет специалист.
Первая помощь:
Удалить масло. Аккуратно, не растирая, убрать остатки с кожи.
Охладить. Место ожога нужно подержать под струей прохладной воды 10–15 минут.
Перевязать. Лучше всего использовать специальную гелевую противоожоговую повязку — она быстрее охлаждает и снижает боль.
Принять обезболивающее. При сильной боли можно выпить привычное безрецептурное средство.
Оценить повреждение. Если площадь ожога меньше ладони (до 8 см), кожа просто покраснела, а боль стихает — можно лечиться дома, закрыв место стерильной салфеткой.
Чего делать категорически нельзя
- "Народные" методы при ожогах не просто бесполезны, а вредны. Под запретом: сметана, масло, сало, жирные кремы — они создают пленку, под которой кожа продолжает "печься";
- лед и ледяная вода — риск переохлаждения и некроза;
- прокалывание волдырей;
- спирт, зеленка, зубная паста, сода, соль, моча — это вызовет химический ожог;
- попытки отодрать прилипшую одежду.
Когда бежать к врачу
Обратиться за медицинской помощью необходимо, если ожог на лице, глазах, в паху, на суставах, площадь больше ладони (даже если только покраснение), появились волдыри или рана и боль усиливается спустя час.
«Если кожа отсутствует, прикройте рану чистым целлофаном или пищевой пленкой и езжайте к врачу. Вата и марля прилипнут», — предупреждает Березовская.
При поверхностном ожоге первой степени (покраснение, отек) после охлаждения можно наносить заживляющие средства с декспантенолом один-два раза в день и закрывать стерильной повязкой. Такой ожог заживает за пять-десять дней.
10:24:29 17-02-2026
Владлена Березовская походу никогда блины не жарила, откуда там кипящее масло, а если без него пригорает то пусть выкинет сковородку и смысл в этой статье исчезнет сам собой.
10:53:34 17-02-2026
Гость (10:24:29 17-02-2026) Владлена Березовская походу никогда блины не жарила, откуда ... Блины пекут.