Врач назвала частые ошибки при ожоге маслом во время жарки блинов

Эксперт объяснила, почему ожог кипящим маслом опаснее ожога водой

17 февраля 2026, 08:47, ИА Амител

В разгар Масленицы, когда на кухнях вовсю жарят блины, резко возрастает риск получить ожог горячим маслом. Владлена Березовская, фельдшер скорой и неотложной помощи рассказала "Газете.ru", чем такой ожог отличается от ожога кипятком и как правильно оказать первую помощь.

Многие ошибочно полагают, что ожог маслом лечится так же, как ожог кипятком. Это опасное заблуждение.

«Температура кипения растительных масел — около 200 градусов, тогда как вода закипает при 100. К тому же масло вязкое, оно прилипает к коже и дольше ее обжигает. Это может привести не просто к покраснению, а к волдырям, глубоким повреждениям и даже некрозу тканей», — объясняет специалист.

Первая помощь:

Удалить масло. Аккуратно, не растирая, убрать остатки с кожи. Охладить. Место ожога нужно подержать под струей прохладной воды 10–15 минут. Перевязать. Лучше всего использовать специальную гелевую противоожоговую повязку — она быстрее охлаждает и снижает боль. Принять обезболивающее. При сильной боли можно выпить привычное безрецептурное средство. Оценить повреждение. Если площадь ожога меньше ладони (до 8 см), кожа просто покраснела, а боль стихает — можно лечиться дома, закрыв место стерильной салфеткой.

Чего делать категорически нельзя

"Народные" методы при ожогах не просто бесполезны, а вредны. Под запретом: сметана, масло, сало, жирные кремы — они создают пленку, под которой кожа продолжает "печься";

лед и ледяная вода — риск переохлаждения и некроза;

прокалывание волдырей;

спирт, зеленка, зубная паста, сода, соль, моча — это вызовет химический ожог;

попытки отодрать прилипшую одежду.

Когда бежать к врачу

Обратиться за медицинской помощью необходимо, если ожог на лице, глазах, в паху, на суставах, площадь больше ладони (даже если только покраснение), появились волдыри или рана и боль усиливается спустя час.

«Если кожа отсутствует, прикройте рану чистым целлофаном или пищевой пленкой и езжайте к врачу. Вата и марля прилипнут», — предупреждает Березовская.

При поверхностном ожоге первой степени (покраснение, отек) после охлаждения можно наносить заживляющие средства с декспантенолом один-два раза в день и закрывать стерильной повязкой. Такой ожог заживает за пять-десять дней.