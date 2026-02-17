Впервые за год цены на сливочное масло в России упали ниже прошлогодних значений

17 февраля 2026, 13:30, ИА Амител

Сливочное масло / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru

С 7 по 14 февраля стоимость сливочного масла в российских магазинах снизилась на 2,2%, рассказал "Газете.ru" создатель "индекса мишек", заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За указанный период "индекс мишек" вырос на 1,1%, что свидетельствует о стабилизации экономической ситуации после предыдущего падения на 1,8%», — отметил он.

Например, цена на сливочное масло "Домик в деревне" уменьшилась на 2,2%. Тем не менее некоторые продукты подорожали: например, морковь — на 9,1%, яйца "Окские" С1 — на 4,8%, а растительное масло "Олейна" — на 2,9%. Другие товары сохранили прежнюю стоимость.

Годовая статистика демонстрирует, что "индекс мишек" снизился на 4,4%, что указывает на положительную тенденцию. За этот же период цены на подсолнечное масло увеличились на 12,9%, на яйца "Окские" С1 — на 8,3%, на детский мармелад Fruit-Tella — на 6,2% и на куриные тушки "Каждый день" — на 5,6%.

Некоторые продукты, напротив, стали доступнее. Например, морковь подешевела на 25%, черный чай "Акбар" — на 19,5%, бананы — на 18,8%, плавленый сырный продукт "Фетакса" — на 16,7%, молоко "Домик в деревне" 3,2% жирности — на 7,6%, сельдь "Матиас" — на 7%, апельсиновый сок J7 — на 3,3% и сливочное масло "Домик в деревне" 72,5% жирности — на 1,8%. Цены на конфеты "Мишка косолапый" остались без изменений.

По данным Центробанка России на 9 февраля, годовая инфляция составила 6,3%.

Ранее amic.ru проверил, что происходит со средними ценами на основные продукты в Алтайском крае.