Как оказалось, за год стоимость чуть-чуть упала

17 февраля 2026, 06:15, ИА Амител

Блины / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Стопка блинов на Масленицу для жителя Алтайского края обойдется всего в 100 рублей. Средние потребительские цены, опубликованные Алтайкрайстатом, проанализировала радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Подсчитывая "индекс блина", использовался классический рецепт. Чтобы замесить тесто, потребуется 700 граммов муки, треть литра молока и яйца, а также растительное масло, соль и сахар. Эти три ингредиента вышли самыми дешевыми.

Три куриных яйца обошлись в 25 рублей, а наиболее затратными оказались мука и молоко. В итоге 30 тонких блинчиков стоят 96 рублей — что даже дешевле на два рубля, чем год назад.При этом в торговых сетях и общепите за эту сумму не купить даже пары блинов. Но если покреативить с выпеканием, а еще добавить к блюду намазки или начинки, сотней рублей не обойтись. Известный шеф-повар региона Алексей Шефер предложил несколько вариантов, как испечь блины в праздник необычно и по-алтайски:

«Я очень люблю блины, чтобы были красивые и яркие. Поэтому при заведении теста добавляем мелко нарезанный шпинат, который потом пробивается с молоком в блендере, и эту смесь в тесто. Блины получаются зелеными. А чтобы блины получились красного цвета, добавляем свекольный сок. Из начинок мне очень нравится один из наших сибирских десертов: берем замороженную бруснику, поливаем ее сгущенкой, добавляем кедровый орех, перемешиваем. Получается шикарная алтайская начинка для блинов».

Руководитель ресторации "Горная аптека" Ольга Лонская рассказала, какие блины чаще всего едят барнаульцы. Как выяснилось, жители краевой столицы — за "классику".

«Это блины пшеничные с маслом, со сметаной, со сгущенным молоком, с шоколадом, с вареньем, которое мы варим сами, – из вишни, из облепихи, сосновой шишки… Это самые популярные позиции. Но есть еще и просто интересные: блины с припеком, начиненные беконом, блины гороховые, блины гречневые», — отметила Ольга Лонская.

Чтобы попробовать все варианты, у россиян впереди целая неделя. Масленицу в этом году отмечают с 16 по 22 февраля.

Как за год изменились цены на блины

Рецепт: 700 граммов муки, 330 мл молока, 30 мл растительного масла, три яйца, 30 г сахара и 15 г соли.

Цены Алтайкрайстата на 10 февраля 2025 года:

1 кг пшеничной муки — 41,91 рубля (700 граммов — 29,3 рубля);

1 литр молока — 97,87 рубля (330 мл — 32,6 рубля);

1 литр растительного масла — 131,43 рубля (30 мл — 3,9 рубля);

10 штук яиц — 99,77 рубля (три штуки — 29,9 рубля);

1 кг сахара — 75,02 рубля (30 г — 2,25 рубля);

1 кг соли — 16,39 рубля (15 г — 0,24 рубля).

Итого: один блин обходился в 3,3 рубля, а стопка из 30 тонких блинчиков стоила 98 рублей 19 копеек.

Цены Алтайкрайстата на 9 февраля 2026 года:

1 кг пшеничной муки — 43,65 рубля (700 граммов — 30,5 рубля);

1 литр молока — 103,15 рубля (330 мл — 34,03 рубля);

1 литр растительного масла — 143,91 рубля (30 мл — 4,3 рубля);

10 штук яиц — 83,42 рубля (три штуки — 25,02 рубля);

1 кг сахара — 66,28 рубля (30 г — 1,98 рубля);

1 кг соли — 17,75 рубля (15 г — 0,2 рубля).

Итого: один блин обойдется в 3,2 рубля, а стопка из 30 тонких блинчиков будет стоить 96 рублей.