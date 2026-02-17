"Водителя трясло, ее даже вырвало". В Барнауле трамвай сбил мужчину

Как рассказали очевидцы, мужчина поскользнулся и упал

17 февраля 2026, 13:17, ИА Амител

В краевой столице на улице Антона Петрова — возле малаховского кольца, напротив детской стоматологической поликлиники — трамвай сбил мужчину, сообщает "Инцидент Барнаул".

Как рассказала участница сообщества, мужчина, по виду — в состоянии опьянения, шел в неположенном месте. Водитель трамвая подавала звуковой сигнал, но наезда избежать не удалось.

«Мужчина поскользнулся, там очень скользко, и упал на этот трамвай. Удар был сильный, он сломал зеркало, которое после удара отлетело. Вроде бы ничего у него не порезано, но голова очень сильно разбита. Кровь текла из головы ручьем», — отметила очевидица происшествия.

По ее словам, водителю трамвая было очень плохо: "Она вышла, ее всю трясло, ее даже вырвало, она вообще не в себе была".

В полиции сообщили, что по факту ДТП проводится проверка. 46-летний мужчина получил телесные повреждения, ему оказана медицинская помощь в горбольнице № 1.

