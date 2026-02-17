"Водителя трясло, ее даже вырвало". В Барнауле трамвай сбил мужчину
Как рассказали очевидцы, мужчина поскользнулся и упал
17 февраля 2026, 13:17, ИА Амител
В краевой столице на улице Антона Петрова — возле малаховского кольца, напротив детской стоматологической поликлиники — трамвай сбил мужчину, сообщает "Инцидент Барнаул".
Как рассказала участница сообщества, мужчина, по виду — в состоянии опьянения, шел в неположенном месте. Водитель трамвая подавала звуковой сигнал, но наезда избежать не удалось.
«Мужчина поскользнулся, там очень скользко, и упал на этот трамвай. Удар был сильный, он сломал зеркало, которое после удара отлетело. Вроде бы ничего у него не порезано, но голова очень сильно разбита. Кровь текла из головы ручьем», — отметила очевидица происшествия.
По ее словам, водителю трамвая было очень плохо: "Она вышла, ее всю трясло, ее даже вырвало, она вообще не в себе была".
В полиции сообщили, что по факту ДТП проводится проверка. 46-летний мужчина получил телесные повреждения, ему оказана медицинская помощь в горбольнице № 1.
Ранее в Туле трамвай столкнулся с маршруткой: четыре человека погибли, еще более 20 пострадали.
13:19:56 17-02-2026
Если вырвало прямо на алкаша - это приемлемо.
13:40:23 17-02-2026
Гость (13:19:56 17-02-2026) Если вырвало прямо на алкаша - это приемлемо.... то есть зафиксировано, что "алкаша" сбили????
14:00:13 17-02-2026
Гость (13:40:23 17-02-2026) то есть зафиксировано, что "алкаша" сбили????... А разницы то нет, алкаш не алкаш. Водитель управляет объектом повышенной опасности, отвечать все равно придется в той или иной мере.
13:23:52 17-02-2026
бедная женщина, и мужики выздоровления.
тротуары и дороги превратились в каток.
ни ходить ни парковаться не возможно.
13:46:43 17-02-2026
наказание за беготню в неположенном месте
14:18:03 17-02-2026
"Одна нога «хрусть!», и пополам! Другая нога «хрусть!»… Там одно колесо, поди, пудов восемь весит! Что же эти трамваи делают-то!"
14:38:02 17-02-2026
«Мужчина поскользнулся, там очень скользко, и упал на этот трамвай. ////////// СКОЛЬЗКО ВСЮДУ. особенно на остановках ОТ. Не только трамвайных, но и автобусных. Очень опасные места.
14:39:51 17-02-2026
Так может надо было тормознуть и остановиться.Во избежание инцидента.Ведь сейчас безголовых разных пруд пруди.Предусмотрительнее надо быть.
21:04:36 17-02-2026
Гервандт Бабеич (14:39:51 17-02-2026) Так может надо было тормознуть и остановиться.Во избежание и... и был бы полный салон окровавленных
08:36:02 18-02-2026
Гость (21:04:36 17-02-2026) и был бы полный салон окровавленных... Так ты же видишь его заранее ,заранее и начинай подтормаживать а не экстренно.Голова то есть на это?
14:57:36 17-02-2026
я не устаю удивляться водителям. вот скользко ужасно везде, люди идут осторожно, медленнее обычного. так эти индивиды, даже скорость не сбавляют. то есть, предположим, человек вдруг поскальзывается и падает, и оказывается под колесами, т.к. машина не успеет затормозить. водителям почему-то в голову не приходит просчитать варианты развития событий. воттакие потом итоги
07:51:22 18-02-2026
Гость (14:57:36 17-02-2026) я не устаю удивляться водителям. вот скользко ужасно везде, ... А я - пешеходам. Вот скользко везде ужасно, а они, не дожидаясь, что машина остановится и пропустит, хре..чат. А если машину тащит по льду? она не может враз остановиться, у машины есть тормозной путь.
15:03:23 17-02-2026
В том месте остановка трамвая (в направлении от 42 Кр.бригады в сторону кольца) ужасная: вышел из трамвая (или ждешь его) и прижимаешься к перилам, чтобы трамвай не задел - узкое пространство.
16:51:46 17-02-2026
Гость (15:03:23 17-02-2026) В том месте остановка трамвая (в направлении от 42 Кр.бригад... На Волгоградской такая же узкая остановка, только ещё в зимнее время с уклоном в сторону рельсов.
16:18:01 17-02-2026
Водилы трамваев на тормоз никогда не жмут, только если остановка, на что надеятся
17:20:10 17-02-2026
Гость (16:18:01 17-02-2026) Водилы трамваев на тормоз никогда не жмут, только если остан... Если трамвай резко затормозит, полетят все стоячие в салоне. Тормоза там приличные.
17:27:22 17-02-2026
Ну мы не в Анапах живём ,всегда скользко .
Если бухой то понимал что всякое может случиться
Сиди и пей дома ,пей с нами ,пей как мы ,пей больше нас ...Помните такая программа была? Адик вёл .
Тут дело в том что и трезвый может подскользнуться .
Зеркал тогда на трамваи не напасёшься.