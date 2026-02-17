В Общественной палате поддержали расчет отпуска по числу рабочих дней вместо календарных

Владислав Гриб назвал несправедливой норму, при которой выходные и праздники "съедают" дни отдыха

17 февраля 2026, 09:37, ИА Амител

Отдых на море / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России может измениться принцип расчета ежегодного отпуска. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой исчислять отпуск в рабочих, а не в календарных днях. Свое мнение он высказал в беседе с ТАСС.

«Я предлагаю отменить норму, когда отпуск рассчитывается по календарным, а не рабочим дням. Она абсолютно несправедлива. Надо без учета праздничных и выходных дней», — заявил Гриб.

По его словам, больше всего от текущих правил страдают те, кто берет отпуск в январе, мае, июне и других месяцах с большим количеством государственных праздников.

«Когда их учитывают в отпуске — это и стресс, и несправедливость. В социальной политике справедливость — один из главных принципов. Эта норма носит дискриминационный характер», — подчеркнул общественник.

Напомним, ранее группа депутатов от ЛДПР уже разработала соответствующий законопроект. Он предлагает внести изменения в статью 120 Трудового кодекса и исключить выходные дни из расчета 28 календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска.