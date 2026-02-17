В Общественной палате поддержали расчет отпуска по числу рабочих дней вместо календарных
Владислав Гриб назвал несправедливой норму, при которой выходные и праздники "съедают" дни отдыха
17 февраля 2026, 09:37, ИА Амител
В России может измениться принцип расчета ежегодного отпуска. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой исчислять отпуск в рабочих, а не в календарных днях. Свое мнение он высказал в беседе с ТАСС.
«Я предлагаю отменить норму, когда отпуск рассчитывается по календарным, а не рабочим дням. Она абсолютно несправедлива. Надо без учета праздничных и выходных дней», — заявил Гриб.
По его словам, больше всего от текущих правил страдают те, кто берет отпуск в январе, мае, июне и других месяцах с большим количеством государственных праздников.
«Когда их учитывают в отпуске — это и стресс, и несправедливость. В социальной политике справедливость — один из главных принципов. Эта норма носит дискриминационный характер», — подчеркнул общественник.
Напомним, ранее группа депутатов от ЛДПР уже разработала соответствующий законопроект. Он предлагает внести изменения в статью 120 Трудового кодекса и исключить выходные дни из расчета 28 календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска.
09:44:04 17-02-2026
Точно Гриб. Который не знает законов страны, в которой живет. Видимо, он живет в своем отдельном мире для депутатов. Не учитываются праздничные дни при расчете отпуска. Это раз. Два - если отпуск будет считаться в рабочих днях, а не в календарных, его просто сделают короче, как это уже и было раньше. Будет не 28 дней, а 24. И в чем разница?
09:52:16 17-02-2026
В итого поменяют на 20 рабочих дней. и что это даст?
все о народе думают.
10:20:04 17-02-2026
так он предлагает оставить 28 рабочих дней, я так понимаю
10:33:20 17-02-2026
Гость (10:20:04 17-02-2026) так он предлагает оставить 28 рабочих дней, я так понимаю... Не подскажете, откуда возьмуться деньги для таких подарков работающему населению?.. У нас без конца режут расходы на социалку, поднимают налоги, штрафы, сборы и т.д. и т.п. А тут пришел господин Гриб и от всей своей щедрой душеньки предложил раздать всем благ за счет бюджета. Как по мне, скорее отпуска вообще запретят, в такой-то ситуации.
10:27:52 17-02-2026
У прокурорских, военных, силовиков, отпуска считаются из рабочих дней. Плюс за определенный период службы добавляются еще дни к отпуску. Плюс дорога к месту проведения отпуска не входит в отпуск и оплачивается. По факту такая категория служащих может отдохнуть до 55 дней в году.
А чем хуже них токарь, сантехник, строитель, да простой служащий чиновник? Они что не работают на государство?
14:44:02 17-02-2026
Гость (10:27:52 17-02-2026) У прокурорских, военных, силовиков, отпуска считаются из раб... Вы, любезный,не знаете о чем вещаете. У меня жена прокурор. Уходит на работу к 9-00, возвращается к 23-00. Плюс один выходной обязана отработать. Речь сейчас не идёт об эффективности такой работы,но их никто не спрашивает.
10:48:04 17-02-2026
Глупость какая то! Если кто берет отпуск с 1 января то делает это намерено - он получит отпускные за эти праздничные дни.
11:01:23 17-02-2026
Гость (10:48:04 17-02-2026) Глупость какая то! Если кто берет отпуск с 1 января то делае... Не получит) Ну не считаются праздничные дни в счет отпуска и соответственно не оплачиваются. Просто отпуск у человек будет длиннее на число праздничных (именно праздничных) дней. Выходные - да, считаются и оплачиваются.
13:33:48 17-02-2026
Кто эти общественные деятели ? Разъезжают за бюджетный счет, кушают, проживают...