В Бийске неосторожность при курении привела к гибели двух человек

Спасатели эвакуировали из многоквартирного дома восемь жильцов

17 февраля 2026, 11:19, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС России по Алтайскому краю

Поздней ночью 16 февраля в Бийске произошел смертельный пожар в жилом доме на улице Социалистической. Возгорание случилось в квартире одной из пятиэтажек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По информации ведомства, пожарные подразделения оперативно прибыли на место и ликвидировали огонь на площади около пяти квадратных метров. Звенья газодымозащитной службы по лестничному маршу спасли из задымленного здания восемь человек, еще двое жильцов эвакуировались самостоятельно.

В сгоревшей квартире были обнаружены тела двух погибших — мужчины и женщины. Для ликвидации последствий происшествия привлекались 18 огнеборцев и семь единиц пожарной техники.

По предварительной версии специалистов, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, предположительно — при курении. Обстоятельства произошедшего уточняются.