Рекорд с 2008 года. Доля расходов на продукты у россиян достигла почти 40%

Статистика свидетельствует о росте нагрузки на бюджеты домохозяйств

17 февраля 2026, 09:48, ИА Амител

Доля расходов россиян на продукты питания достигла максимального уровня за последние 17 лет. По данным Росстата, на еду в настоящее время уходит 39,8% всех потребительских расходов. Об этом говорится в структуре потребительских расходов населения.

Этот показатель стал рекордным с 2008 года. Статистика свидетельствует о росте нагрузки на бюджеты домохозяйств и отражает изменение структуры потребления, при которой траты на продукты питания занимают все более значительную часть доходов населения.

