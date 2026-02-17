Рекорд с 2008 года. Доля расходов на продукты у россиян достигла почти 40%
Статистика свидетельствует о росте нагрузки на бюджеты домохозяйств
17 февраля 2026, 09:48, ИА Амител
Доля расходов россиян на продукты питания достигла максимального уровня за последние 17 лет. По данным Росстата, на еду в настоящее время уходит 39,8% всех потребительских расходов. Об этом говорится в структуре потребительских расходов населения.
Этот показатель стал рекордным с 2008 года. Статистика свидетельствует о росте нагрузки на бюджеты домохозяйств и отражает изменение структуры потребления, при которой траты на продукты питания занимают все более значительную часть доходов населения.
09:51:33 17-02-2026
половина бюджета на еду.
оставшиеся - это коммуналка и кредиты.
11:25:13 17-02-2026
Гость (09:51:33 17-02-2026) половина бюджета на еду.оставшиеся - это коммуналка и кр... положение у алтайских пенсионеров еще хуже, пенсия настолько маленькая, что половина уходит на коммуналку, а на еду - что останется. Реально, пенсионеры, особенно одинокие, голодают.
09:58:15 17-02-2026
Можем повторить!
10:04:26 17-02-2026
Ну это не у всех - это у населения. У господ все норм.
10:09:29 17-02-2026
Ну вот видите, какой прорыв. А вам все плохо да плохо.
10:13:07 17-02-2026
Не удивительно, обложили со всех сторон, к концу года будет ещë хуже.
10:34:07 17-02-2026
Сергей😎 (10:13:07 17-02-2026) Не удивительно, обложили со всех сторон, к концу года будет ... Да вы пессимист, однако. С чего это хуже будет только к концу года-то? Гораздо раньше, ИМХО.
10:51:19 17-02-2026
Гость (10:34:07 17-02-2026) Да вы пессимист, однако. С чего это хуже будет только к конц... Да это ты пессимист. До лета подождем и огурцы снова станут по 200 с помидорами. Жизнь наладится.
11:02:52 17-02-2026
Гость (10:51:19 17-02-2026) Да это ты пессимист. До лета подождем и огурцы снова станут ... И будем мы жрать огурцы с помидорами и помидоры с огурцами, заправлять машину ими же, ну и одежду из них шить)
10:20:37 17-02-2026
Это уже прорыв или только отрицательная динамика ?
10:41:31 17-02-2026
Живём со своей за порогом бедности, я так считаю. Получаем на двоих сотку, ну максимум 25 в мес на еду(1/4 от зп). Креветки не едим, сын взрослый, самостоятельный. Половина на еду-это перебор.
11:05:15 17-02-2026
Гость (10:41:31 17-02-2026) Живём со своей за порогом бедности, я так считаю. Получаем н... А представляете, если питаться макарошками - вообще будет уходить тыщи три, наверное. На обоих. Правда, на таблетки через годик уйдет больше, но это уже частности.
10:53:11 17-02-2026
Чем у семьи больше детей тем она беднее.
Второй десяток лет в Бельмесёво не хотят на участки многодетных по решению суда провести воду, газ, дороги. Вот и вся забота государства.
11:40:55 17-02-2026
Гость (10:53:11 17-02-2026) Чем у семьи больше детей тем она беднее.Второй десяток л... ну так обратитесь с службу судебных приставов, они следят за исполнением решений суда, или в прокуратуру краевую. Зачем ждать десятки лет?
14:36:30 17-02-2026
Гость (10:53:11 17-02-2026) Чем у семьи больше детей тем она беднее.Второй десяток л... Ты надоела со своим нытьем. Не надо было покупать участки непонятно где.
11:47:04 17-02-2026
это население видит что продукты подорожали. А сверху скажут - услуги и промышленные товары подешевели - вот и стали больше (в % выражении) тратить на еду. Лучше жить стали - больше есть ...
Шутка , но в каждой шутке доля истины
12:06:02 17-02-2026
Юрий (11:47:04 17-02-2026) это население видит что продукты подорожали. А сверху скажут... Не, нам просто в очередной раз скажут, что мы зажрались, стали покупать больше (помните, как нам кто-то рассказывал про масло и яйца?) и поэтому цены полезли вверх.
19:03:56 17-02-2026
Везде-то мы растем, бедность отступает, а в сухом остатке за 17 лет ничего не изменилось. Если прибавить процент на коммуналку к этим 40, то и хуже даже стали жить. А это две обязательные статьи дохода!
19:21:05 17-02-2026
Гость (19:03:56 17-02-2026) Везде-то мы растем, бедность отступает, а в сухом остатке за... статьи расходов*
19:16:52 17-02-2026
Страшно подумать, что будет когда я выйду на пенсию! На текущий момент коммуналка за ноябрь, декабрь и январь выше моей текущей пенсии в полтора (!) раза. И растет она гораздо быстрее моей пенсии, например в октябре станет уже около 165%. За 15 лет эта диспропорция станет окончательно ужасающей, и это даже не считая 39,8% на еду, заявленных в новости...
19:46:34 17-02-2026
Ещё в позапрошлом году одинокому пенсу можно было тратить 300р в день на питание, то сейчас меньше 500р не получится. Умножить на 30 дней, получается 15тр. При пенсии 20тр никак не 40%.
23:32:16 17-02-2026
Только страны "третьего мира" тратят на еду больше 50%. Это говорит о ужасающих диспропорциях в структуре общества, когда к бедным относят больше половины граждан страны. А кто виноват - делайте выводы сами..., особенно на выборах.