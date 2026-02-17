На Алтае за убийство напарника лопатой сельчанина приговорили к девяти годам колонии

В момент преступления обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения

17 февраля 2026, 13:15, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Алтайском крае суд вынес приговор 46-летнему жителю Хабарского района, признанному виновным в убийстве коллеги. Мужчине назначили девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Алтайскому краю.

Как установили следствие и суд, преступление было совершено в начале мая прошлого года в одном из сел Хабарского района. Двое мужчин находились в помещении котельной, где между ними произошел конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. В момент ссоры обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным следствия, в ходе перепалки мужчина схватил лопату и нанес своему 50-летнему напарнику несколько ударов по голове. Полученные травмы оказались смертельными, потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Действия подсудимого были квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство.

