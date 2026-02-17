Трамп заявил об экологической катастрофе после прорыва канализации в Потомак

Вину за происходящее американский лидер возложил на губернатора штата Мэриленд

17 февраля 2026, 10:17, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп заявил о масштабной экологической катастрофе в реке Потомак, вызванной прорывом канализационной линии в штате Мэриленд, такое сообщение он опубликовал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, в водоем были сброшены миллионы галлонов неочищенных сточных вод, напомним, один галлон равен 4,55 л. Президент возложил ответственность за инцидент на власти штата, в частности на губернатора Мэриленда Уэса Мура, обвинив в ненадлежащем управлении системами водоотведения.

Река Потомак, протяженность которой составляет около 652 км, протекает через штаты Мэриленд, Вирджиния и Западная Вирджиния. На ее берегах расположен Вашингтон, при этом водоем играет ключевую роль в водоснабжении региона и считается одной из важнейших водных артерий США.

Трамп сообщил, что поручил федеральным ведомствам координировать и контролировать меры по защите реки. Он подчеркнул, что федеральное правительство вынуждено вмешаться, поскольку власти штата не обратились за экстренной помощью. Ключевую роль в координации реагирования, по словам президента, сыграет Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям.

Ситуация с загрязнением Потомака имеет давнюю историю. Весной 2025 года министр здравоохранения США Роберт Кеннеди‑младший опубликовал в X фотографии своего семейного отдыха в парке Рок‑Крик в округе Колумбия, где он купался в притоке Потомака.

Издание People тогда обратило внимание, что купание в этом водоеме запрещено из‑за высокого уровня загрязнения сточными водами и наличия инфекционных патогенов.

Согласно данным The Hill, в округе Колумбия купание в большинстве рек запрещено с начала 1970‑х годов — причиной стали устаревшая канализационная система и постоянное загрязнение водоемов.

