До +1. О погоде в Барнауле 17 февраля

17 февраля 2026, 06:00, ИА Амител

Теплая зима в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае днем 17 февраля ожидается от -2 до +3 градусов. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами небольшой снег, мокрый снег. В утренние часы местами изморозь. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле обещают -1...+1 градус. Во второй половине дня небольшой снег. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.