Каменщикам, бетонщикам и арматурщикам предлагают самую большую зарплату в Алтайском крае

Специалистам готовы платить более 100 тысяч рублей в месяц

27 июля 2025, 16:45, ИА Амител

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI
В Алтайском крае каменщики возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов по итогам первой половины 2025 года. Второе и третье места заняли профессии бетонщика и арматурщика. Об этом сообщает "Авито.Работа".

Так, каменщику, который возводит и ремонтирует конструкции из камня и кирпича, предлагают 193 197 рублей в месяц. Аналитики отмечают, что это на 54% больше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

На второй позиции рейтинга – бетонщик. Этот специалист занимается изготовлением бетонных и железобетонных конструкций. Для строительной отрасли профессия остается крайне важной, и в среднем потенциальным кандидатам готовы платить 123 293 рубля в месяц. Это на 9% больше, чем в предыдущем году.

Тройку лидеров замыкает профессия арматурщика. Он изготавливает и монтирует арматурные каркасы для железобетонных конструкций, а также отвечает за подготовку и установку арматуры в опалубку перед заливкой бетона. В первом полугодии 2025 года арматурщикам предлагали 122 481 рубль в месяц при фиксированном графике, что больше на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Как отметил Андрей Кучеренков, директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работы", самые конкурентные зарплатные предложения сейчас сосредоточены в тяжелой и добывающей промышленности.

«Особенно высокий доход формируется у специалистов по обработке металлических изделий – токарей, строгальщиков, фрезеровщиков, шлифовщиков. Эти профессии требуют узкоспециализированных навыков, высокой квалификации, точности и опыта работы с промышленным оборудованием. Наряду с ними стабильно высоко оплачиваются позиции в горнодобывающем секторе», – сказал Кучеренков.

Работодатели из-за высокой потребности в кадрах готовы существенно повышать зарплатные предложения, предлагать обучение и прочие нематериальные стимулы. Так, в сравнении с первой половиной 2024 года для работников промышленности появилось больше вакансий с дополнительными преимуществами. Например, с подарками для детей сотрудников (+46%) и ДМС (+16%).

«Соискатели, в свою очередь, все активнее откликаются на вакансии, где предусмотрено обучение. Только за последний год число откликов на вакансии с обучением на сварщиков выросло в 2,4 раза (+143%) за год, на шлифовщиков – на 80%, на токарей – на 36%», – добавил эксперт.

Комментарии

Avatar Picture
Рубцовск

21:07:57 27-07-2025

Это я понимаю рост зарплаты! Когда учился в АГМИ им. ЛК, летом, в стройотрядах работал бетонщиком и каменщиком.
Врачам и медсестрам так платили бы, дефицита в специалистах не было бы!

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

21:40:52 27-07-2025

Это очень актуально объявлять в конце сезона. И вам поверят, ага.

Сами бетон месите, щекотрясы.

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:19:59 28-07-2025

Кхм... (21:40:52 27-07-2025) Это очень актуально объявлять в конце сезона. И вам поверят,... Все верно, как говорится трындеть не мешки ворочать))))

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:27:42 27-07-2025

А я думал какие-нибудь эффективные менеджеры получают самую большую зарплату...

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Дмитрий.

10:02:24 29-07-2025

А что вы все говорите брехня в кеонце сезона
Сейчас на самом деле только ленивые не зарабатывают.

  Ответить
Ответить
