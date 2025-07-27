Каменщикам, бетонщикам и арматурщикам предлагают самую большую зарплату в Алтайском крае

Специалистам готовы платить более 100 тысяч рублей в месяц

27 июля 2025, 16:45, ИА Амител

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI

В Алтайском крае каменщики возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов по итогам первой половины 2025 года. Второе и третье места заняли профессии бетонщика и арматурщика. Об этом сообщает "Авито.Работа".

Так, каменщику, который возводит и ремонтирует конструкции из камня и кирпича, предлагают 193 197 рублей в месяц. Аналитики отмечают, что это на 54% больше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

На второй позиции рейтинга – бетонщик. Этот специалист занимается изготовлением бетонных и железобетонных конструкций. Для строительной отрасли профессия остается крайне важной, и в среднем потенциальным кандидатам готовы платить 123 293 рубля в месяц. Это на 9% больше, чем в предыдущем году.

Тройку лидеров замыкает профессия арматурщика. Он изготавливает и монтирует арматурные каркасы для железобетонных конструкций, а также отвечает за подготовку и установку арматуры в опалубку перед заливкой бетона. В первом полугодии 2025 года арматурщикам предлагали 122 481 рубль в месяц при фиксированном графике, что больше на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Как отметил Андрей Кучеренков, директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работы", самые конкурентные зарплатные предложения сейчас сосредоточены в тяжелой и добывающей промышленности.

«Особенно высокий доход формируется у специалистов по обработке металлических изделий – токарей, строгальщиков, фрезеровщиков, шлифовщиков. Эти профессии требуют узкоспециализированных навыков, высокой квалификации, точности и опыта работы с промышленным оборудованием. Наряду с ними стабильно высоко оплачиваются позиции в горнодобывающем секторе», – сказал Кучеренков.

Работодатели из-за высокой потребности в кадрах готовы существенно повышать зарплатные предложения, предлагать обучение и прочие нематериальные стимулы. Так, в сравнении с первой половиной 2024 года для работников промышленности появилось больше вакансий с дополнительными преимуществами. Например, с подарками для детей сотрудников (+46%) и ДМС (+16%).