Каменщикам, бетонщикам и арматурщикам предлагают самую большую зарплату в Алтайском крае
Специалистам готовы платить более 100 тысяч рублей в месяц
27 июля 2025, 16:45, ИА Амител
В Алтайском крае каменщики возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов по итогам первой половины 2025 года. Второе и третье места заняли профессии бетонщика и арматурщика. Об этом сообщает "Авито.Работа".
Так, каменщику, который возводит и ремонтирует конструкции из камня и кирпича, предлагают 193 197 рублей в месяц. Аналитики отмечают, что это на 54% больше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.
На второй позиции рейтинга – бетонщик. Этот специалист занимается изготовлением бетонных и железобетонных конструкций. Для строительной отрасли профессия остается крайне важной, и в среднем потенциальным кандидатам готовы платить 123 293 рубля в месяц. Это на 9% больше, чем в предыдущем году.
Тройку лидеров замыкает профессия арматурщика. Он изготавливает и монтирует арматурные каркасы для железобетонных конструкций, а также отвечает за подготовку и установку арматуры в опалубку перед заливкой бетона. В первом полугодии 2025 года арматурщикам предлагали 122 481 рубль в месяц при фиксированном графике, что больше на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Как отметил Андрей Кучеренков, директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работы", самые конкурентные зарплатные предложения сейчас сосредоточены в тяжелой и добывающей промышленности.
«Особенно высокий доход формируется у специалистов по обработке металлических изделий – токарей, строгальщиков, фрезеровщиков, шлифовщиков. Эти профессии требуют узкоспециализированных навыков, высокой квалификации, точности и опыта работы с промышленным оборудованием. Наряду с ними стабильно высоко оплачиваются позиции в горнодобывающем секторе», – сказал Кучеренков.
Работодатели из-за высокой потребности в кадрах готовы существенно повышать зарплатные предложения, предлагать обучение и прочие нематериальные стимулы. Так, в сравнении с первой половиной 2024 года для работников промышленности появилось больше вакансий с дополнительными преимуществами. Например, с подарками для детей сотрудников (+46%) и ДМС (+16%).
«Соискатели, в свою очередь, все активнее откликаются на вакансии, где предусмотрено обучение. Только за последний год число откликов на вакансии с обучением на сварщиков выросло в 2,4 раза (+143%) за год, на шлифовщиков – на 80%, на токарей – на 36%», – добавил эксперт.
21:07:57 27-07-2025
Это я понимаю рост зарплаты! Когда учился в АГМИ им. ЛК, летом, в стройотрядах работал бетонщиком и каменщиком.
Врачам и медсестрам так платили бы, дефицита в специалистах не было бы!
21:40:52 27-07-2025
Это очень актуально объявлять в конце сезона. И вам поверят, ага.
Сами бетон месите, щекотрясы.
09:19:59 28-07-2025
Кхм... (21:40:52 27-07-2025) Это очень актуально объявлять в конце сезона. И вам поверят,... Все верно, как говорится трындеть не мешки ворочать))))
22:27:42 27-07-2025
А я думал какие-нибудь эффективные менеджеры получают самую большую зарплату...
10:02:24 29-07-2025
А что вы все говорите брехня в кеонце сезона
Сейчас на самом деле только ленивые не зарабатывают.